Von Riesa direkt nach Berlin Möglicherweise gibt es ab 2019 wieder eine direkte Zugverbindung von Chemnitz in die Bundeshauptstadt. Zurzeit laufen Untersuchungen.

Von Chemnitz über Riesa und Elsterwerda nach Berlin – ohne Umsteigen. © Sebastian Schultz

Riesa. Umsteigen auf der Fahrt nach Berlin? Das soll für Zugfahrgäste aus Riesa bald vorbei sein. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen plant, die Regionalbahn Chemnitz-Riesa-Elsterwerda ab 2019 bis in die Hauptstadt zu verlängern. Aktuell hat man in Riesa die Wahl, entweder mit Umsteigen in Leipzig oder in Elsterwerda nach Berlin zu kommen. Weil in beiden Fällen Wartezeit anfällt, braucht man für eine Zugfahrt in die Hauptstadt jeweils knapp zweieinhalb Stunden – wenn der Zug pünktlich ist.

Die Fahrzeit soll sich künftig verkürzen. Um wie viele Minuten, steht noch nicht fest. Allerdings fällt so nicht nur das Umsteigen weg: Man kommt auch mit einem Regionalticket nach Berlin. Aktuell zahlt man für ein Regionalticket über Elsterwerda nach Berlin 33,50 Euro, über Leipzig mit dem ICE 56 Euro. (SZ/csf)

