Volleyball-Cup im Geibeltbad Am Sonnabend steigt im Pirnaer Freibad der Wettkampf auf Sand. Antreten werden Fun-Teams. Noch kann man sich anmelden.

Beim Beachvolleyball-Cup im Geibeltbad geht es mitunter richtig zur Sache. © Archiv Daniel Förster

Lust, im Vierer-Team auf losem Sand Bälle übers Netz zu dreschen und punktgenau zu platzieren? Dann gibt es jetzt die Gelegenheit dazu: Im Pirnaer Geibeltbad steigt am 14. Juli der große Beachvolleyball-Cup für die sogenannten Fun-Teams, die also aus reiner Freude am Sporteln antreten. Start ist 10 Uhr, die Wettkämpfe finden auf dem Freibad-Areal statt. Gegeneinander spielen Mannschaften mit je vier Spielern, davon mindestens eine Frau. Entscheidend für Weiterkommen und Sieg sind die erreichten Punkte je Mannschaft.

Für diesen sportlichen Wettstreit sucht das Geibeltbad noch Fun-Teams. Ambitionierte Freizeit-Volleyballer können sich entweder direkt über die Internet-Seite des Geibeltbades oder schriftlich beim Kreissportbund, Gartenstraße 24 in Pirna, anmelden. Da der Geibeltbad-Beach-Cup ein Volkssportturnier ist, sind nur Volkssportmannschaften und Fun-Teams teilnahmeberechtigt. Kleiner Anreiz: Die angemeldeten Sportler bekommen am Wettbewerbstag freien Eintritt ins Bad, Teilnahmegebühren für die Mannschaften fallen ebenfalls nicht an. Das beste Team erhält einen Geibeltbad-Gutschein im Wert von 100 Euro, für Rang zwei und drei gibt es Sachpreise. Wer mitmachen will, sollte sich etwas sputen – die Zahl der Mannschaften ist begrenzt. (SZ/mö)

