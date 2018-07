Vier Meter hohe Stahlskulptur geplant Der Riese trägt die Welt: Mit einem nahezu klassischen Kunstwerk wollen Riesaer Unternehmer die Stadt verschönern.

Fünf Männer für den Riesen: Matthias Mückel und Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum, Thomas Möbius von TSM-Bau, Ministerpräsident Michael Kretschmer und Riesas OB Marco Müller (beide CDU/v.l.). © Sebastian Schultz

Riesa. Noch gibt es die Skulptur nur als Modell, das ein paar Männer leicht hochheben können: Drei aus Edelstahl gefertigte Riesaer Riesen tragen den stählernen Erdball; die freie Hand hält die obligatorische Keule. Schon bald soll das Kunstwerk ein paar Nummern größer existieren: Vier Meter hoch soll es werden und anderthalb Tonnen schwer. So haben es sich die Macher im Wirtschaftsforum gedacht.

Die Idee für das Kunstwerk kam aus der Firma Rime, sagt Matthias Mückel vom Wirtschaftsforum. „Wir wollen mit dem Kunstwerk zeigen, was Riesas Industrie alles drauf hat“. Nicht nur der präzise Umgang mit Stahl gehöre dazu, auch ein Sinn für Ästhetik („Wir kommen bei diesem Projekt ohne einen Extra-Künstler aus.“) – und der gute Wille, die Stadt mitzugestalten.

Das Motiv der Skulptur erinnert an die griechische Mythologie: Dort trägt der Titan Atlas die Weltkugel. Zu dieser Aufgabe hatte ihn Zeus verdonnert, nachdem Atlas im Kampf der Titanen auf der falschen Seite gestanden hatte. In Riesa knüpft man nicht an diese Sage an, sondern an der vom Riesaer Riesen – der einst an der Elbe gerastet haben soll. Nachdem er seine Stiefel ausgezogen und ausgeschüttet hatte, bildete der herausgerieselte Sand einen Hügel – auf dem Riesa errichtet wurde.

So oder so: Der Riese gehört zu Riesa. Und könnte bald auch in Edelstahl einen Platz in der Stadt schmücken. Doch welchen? Da hält man sich im Wirtschaftsforum bedeckt. „Über das Projekt müssen erst noch die Stadträte abstimmen“, sagt Kurt Hähnichen, der selbst für die CDU im Stadtrat sitzt. Schließlich können Riesas Unternehmer nicht selbst entscheiden, wo ein Kunstwerk im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Bezahlt werden allerdings soll das Kunstwerk zum größten Teil aus Spenden.

Gerechnet wird mit etwa 20 000 Euro. Selbst Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kann sich vorstellen, etwas dazuzugeben. „Aber kann man vielleicht noch machen, dass der Riese weniger nach Karl Marx aussieht!?“, warf er beim Wirtschaftsforum am Montag lächelnd in die Runde. Dort war das Projekt erstmals halböffentlich vorgestellt worden. OB Marco Müller (CDU) findet die Skulptur jedenfalls gut. „Sie sollte im Rahmen des Jubiläumsjahres 900 Jahre Riesa aufgestellt werden.“ Das wäre schon 2019.

Einen möglichen Ort lässt sich aber auch er noch nicht entlocken. Allerdings verrät er, was es mit der Weltkugel auf sich hat: Dort sind die Kontinente bis hin zu einzelnen Inseln wie Irland oder Sizilien als Lochmuster im Edelstahl verewigt. „Wir wollen dort Riesa und die sieben Partnerstädte mit jeweils einem Lichtpunkt darstellen“, sagt der OB. Mannheim in Baden-Württemberg wird dann als LED neben Villerupt in Frankreich leuchten; Lonato, Glogau und Rotherham werden die europäischen Städte abrunden. Nach Sandy in den USA und Suzhou in China wird man schon etwas suchen müssen.

Ein Spendenkonto wurde für das Projekt bereits eingerichtet, sagt Matthias Mückel. Die Namen der Unterstützer sollen an einer Extra-Stele neben der Figur verzeichnet werden. Dann fehlt nur noch das positive Votum der Stadträte.

Die SZ möchte wissen: Wie gefällt den Riesaern die Idee? Haben Sie einen Vorschlag, wo das Kunstwerk hinkommen sollte? Diskutieren Sie mit unter www.facebook.com/riesasz oder schicken Sie eine E-Mail an sz.riesa@ddv-mediengruppe.de

