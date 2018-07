Viele, viele Hormone Ein Türsteher soll für sich und seine Freunde Doping organisiert haben. In seinem Prozess tritt er die Flucht nach vorne an.

Höchstwahrscheinlich war der 24-jährige Angeklagte durch ein verdächtiges Päckchen, das in Shanghai abgeschickt worden war, ins Visier der Ermittler geraten. Darin befanden sich etwa ein Dreiviertelkilo Anabolika-Grundstoffe, hoch konzentriert, aber noch nicht verbrauchsfertig. Im August 2017 klingelten morgens überraschend Zollfahnder an der Tür seiner Löbtauer Wohnung und stellten dort dann alles auf den Kopf. Die Beamten fanden Dutzende Ampullen und Hunderte Tabletten, die einzig einem Zweck dienten, dem schnellen Muskelaufbau durch die Unterstützung anaboler Steroide. Am Donnerstag musste sich der Deutsche wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz in Tateinheit mit Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Möglicherweise habe er angesichts dieser Mengen an Testosteron, Nandrolon oder Trenbolon sogar mit den illegalen Substanzen gehandelt.

Der ungelernte Angeklagte berichtete, er habe als Türsteher gearbeitet und regelmäßig im Fitnessstudio trainiert. Da habe er mit den Hormonen angefangen und auch seinen Freunden davon abgegeben. Er habe jedoch damit kein Geld verdient. So sei er mit jemanden in Kontakt gekommen, der mit seiner Hilfe ein Vertriebsnetz habe aufbauen wollen. Dieser Mann könnte das Paket aus China ohne sein Wissen an ihn veranlasst haben, damit er es an den Händler weiterschickt. Nach der Durchsuchung sei er von dem Mann, den er namentlich genannt hatte, bedroht worden. Heute habe er mit der ganzen Doping-Sache nichts mehr am Hut.

Ein Zollfahnder spitzte angesichts dieser überraschenden Aussage und neuen Erkenntnissen die Ohren. Richter Hermann Hepp-Schwab, der Vorsitzenden des Schöffengerichts, sagte, die Aussagen des Angeklagten müssten nun überprüft werden, um die Schuld des Angeklagten überhaupt bewerten zu können. Das Gericht setzte das Verfahren daher aus.

