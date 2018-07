Viel Ärger für eine Flasche Wodka

Symbolbild. © Symbolbild/dpa/Patrick Pleul

Löbau. Ein Ladendiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt an der Löbauer Sachsenstraße. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup erklärte, verschlimmerte der Kriminelle seine Lage, indem er sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr setzte, der ihn erwischte.

Gegen 13.30 Uhr hatte der 33-jährige Deutsche eine Flasche Wodka eingesteckt, ohne die Absicht, diese zu bezahlen. Darauf von besagtem Sicherheitsmann angesprochen, habe er seine Personalien nicht herausrücken wollen, vielmehr sei es nach Angaben des Polizeisprechers zur Rangelei gekommen. Dadurch werde jetzt wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt. Der 33-Jährige hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut. Die Flasche Wodka hatte einen Wert von sieben Euro. (szo)

