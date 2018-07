Vermisster Schwimmer ist tot Seit Donnerstag fehlte von einem 50-Jährigen jede Spur. Am Samstag nimmt die Suche am Dippelsdorfer Teich ein trauriges Ende.

Die Suche nach dem vermissten Schwimmer am Dippelsdorfer Teich nimmt am Samstagvormittag ein trauriges Ende. © Sven Görner

Moritzburg. Die Suche nach einem bei Moritzburg vermissten 50-Jährigen hat am Samstag ein trauriges Ende genommen. Der Mann, der seit Donnerstag verschwunden war, konnte nur noch tot geborgen werden. Taucher entdeckten die Leiche am Vormittag auf der Wasseroberfläche treibend, etwa 60 Meter vom Ufer entfernt, teilte die Polizei mit.

Der Vermisste war am Donnerstagabend in Begleitung eines Bekannten in das frühere Strandbad Friedewald am Roten Haus gegangen. Zunächst gingen die beiden zusammen schwimmen. Als der Begleiter das Wasser verließ, habe der 50-Jährige zu ihm gesagt, dass er noch über den Teich zur Insel schwimmen wollte. Der Bekannte habe ihn noch eine Zeit lang im Wasser gesehen, dann aber aus den Augen verloren. Als der Schwimmer nach einer geraumen Weile nicht wiederkam, rief sein Bekannter den Notruf an. (fsc)

