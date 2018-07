Verkauft ist schnell Um das Conny-Wessmann-Haus gibt es intern heftige Debatten.

Da war die Welt noch in Ordnung: 2005 feierte der Jugendklub vom Conny-Wessmann-Haus sein zehnjähriges Jubiläum. © Archiv/Brühl

Großenhain. Um die neue Nutzung des Grundstücks Conny-Wessmann-Haus gibt es offenbar mehr Diskussion als erwartet. Die Stadt bereitet eine Entscheidung vor, wie das frühere alternative Jugendhaus genutzt werden soll. Der Verein hatte sich selbst aufgelöst, nachdem immer weniger junge Leute mitgewirkt hatten. Das Grundstück wurde der Stadt jetzt rechtskräftig zurückgegeben. Die Frage ist nun, ob das Areal auch weiterhin öffentlich genutzt oder beispielsweise als Wohngrundstück veräußert wird.

Diese Überlegung ist naheliegend, vielleicht aber perspektivisch nicht die beste Option. Da es in dem Ortsteil keine offene Kinder- Jugendarbeit gibt, wäre es durchaus denkbar, hier weiter Freizeitangebote zu etablieren. Offenbar gibt es dafür sogar Interessenten. Dem entgegenstehen hohe Investitionen an der maroden Bausubstanz. Mitten in der Diskussion um den „abgeschnittenen Stadtteil“ und weitere Zuzüge junger Familien in Klein- und Großraschütz, lohnen sich Überlegungen zur Zukunft des Objektes. Entscheiden muss das letztlich der Stadtrat. (ulb)

zur Startseite