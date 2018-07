Verhandlungen mit Iran zur Rettung des Atomabkommens

Wien. Die verbliebenen Länder im Atomabkommen mit dem Iran haben erste Weichen gestellt, um nach dem Ausstieg der USA an den Vereinbarungen festhalten zu können. Bei einem Treffen in Wien verständigten sich Außenminister und Diplomaten aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und dem Iran am Freitag auf wirtschaftliche Maßnahmen, um Teheran weiter von dem Abkommen zu überzeugen. Dazu gehören unter anderem ein funktionierender Zahlungsverkehr sowie der Export von Öl und Gas.

Die iranische Seite bezeichnete das Treffen als einen „Schritt vorwärts“. Nun müsste aber auch eine schnelle Umsetzung bis zum 6. August folgen. Dann treten die ersten US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China hatten 2015 gemeinsam mit den USA und dem Iran das Atomabkommen ausgehandelt. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Iran sein Atomprogramm zurückfährt und streng überwachen lässt. So soll die Islamische Republik am Bau einer Atomwaffe gehindert werden. Im Gegenzug wurde Teheran der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen versprochen. Seit US-Präsident Trump die Vereinbarung aufgekündigt hat, steht der Vertrag auf der Kippe. Der Iran hatte betont, dass er nur dann an dem Abkommen festhalten will, wenn er wirtschaftlich profitiert. (dpa)

