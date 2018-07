Verdi streikt zum Primeday bei Amazon

Leipzig. Auch im sechsten Jahr des Arbeitskampfes beim Versandriesen Amazon nutzt die Gewerkschaft Verdi dessen werbeträchtigen Sonderverkaufstag für Streiks. Zum sogenannten Primeday sollen Beschäftigte in den Standorten Leipzig, Bad Hersfeld, Graben, Rheinberg, Werne und Koblenz am Dienstag die Arbeit niederlegen, kündigte die Gewerkschaft an. Hintergrund ist der seit 2013 schwelende Konflikt um einen Tarifvertrag für die bundesweit rund 16 000 Beschäftigten. (dpa)

Deutlich mehr Zigaretten versteuert

Wiesbaden. Im zweiten Quartal dieses Jahres sind deutlich mehr Zigaretten und andere Tabakwaren versteuert worden als ein Jahr zuvor. Die Hersteller meldeten knapp 20,5 Milliarden Zigaretten, 759 Millionen Zigarren und Zigarillos und mehr als 7 400 Tonnen Pfeifen- und Zigarettentabak an, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Bei den Zigaretten bedeutete das einen Anstieg der Stückzahl um sieben Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Wert der versteuerten Tabakwaren stieg um elf Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Davon gingen 3,9 Milliarden Euro an den Fiskus. (dpa)

Neuer Streik bei Halberg Guss ist legal

Frankfurt am Main. Der Streik beim Autozulieferer Neue Halberg Guss kann weitergehen. Das Landesarbeitsgericht Hessen lehnte am Montag in zweiter Instanz einen Eilantrag ab, mit dem das Unternehmen den seit einem Monat laufenden Arbeitskampf stoppen wollte. Zuvor hatte das Arbeitsgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung verwehrt. Die 2 200 Beschäftigten in Saarbrücken und Leipzig streiken seit dem 14. Juni für höhere Abfindungen und Beschäftigungsgesellschaften im Fall von Entlassungen. Der Autozulieferer gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe, die sich mit VW um Lieferkonditionen gestritten und Aufträge verloren hat. (dpa)

