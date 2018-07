Verband bildet Schiedsrichter aus

Der Fußballverband Muldental/ Leipziger Land führt im September 2018 einen weiterren Schiedsrichter-Anwärterlehrgang durch. Die Termine für die Schulungen sind am 8., 9., 15., 16., Prüfungstermin ist der 22. September jeweils von 9 bis 13.30 Uhr in Grimma. Eine Versorgung der Teilnehmer ist gesichert. Die Anmeldung erfolgt über die Vereine an die Geschäftsstelle Borna, Schulstraße 19 in 04552 Borna oder per E-Mail (borna@fvmll.de). Folgende Daten werden für die Anmeldung benötigt: Name und Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer mobil und E-Mail-Adresse. (DA)

