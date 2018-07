Veränderte Fährzeiten zum Bahnhof Die S-Bahnen fahren ab Freitag nur noch stündlich auf der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Pirna. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Aufgrund von Bauarbeiten fahren die S-Bahnen ab 6. Juli nur noch stündlich. © Daniel Schäfer

Bad Schandau. Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Pirna beginnen ab Freitag, dem 6. Juli, Bauarbeiten. Deshalb fahren S-Bahnen nur noch stündlich. Zwischendurch wird ein Ersatzverkehr eingerichtet, der planmäßig aber etwas länger unterwegs ist, als die Bahn. Daraufhin hat die Verkehrsgesellschaft OVPS, die die Fähre zwischen Bahnhof und Stadt Bad Schandau betreibt, den Fahrplan der Fähre um einige Minuten verändert und an die Busfahrzeiten angepasst. So sollen bessere Anschlüsse an den Ersatzverkehr ermöglicht werden, heißt es von der OVPS. Die veränderten Fährzeiten gelten bis 3. August. (SZ/gk)

