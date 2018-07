Unterwegs zu Zittaus grünen Orten Ziele zweier geführten Radtouren am Montag sind unter anderem der Dreiländerpunkt, der Weinau- und Westpark sowie der Olbersdorfer See. Diese und viele weitere Veranstaltungen sind zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Blick auf den Weinaupark mit dem gleichnamigen Stadion. © Jens Neumann

Zittau. Zwei geführte dreistündige Fahrradtour bringt die Teilnehmer am Montag in den Süden oder Norden von Zittau. Ziele der ersten Veranstaltung am Vormittag sind der Dreiländerpunkt, die Südvorstadt und der Olbersdorfer See. Am Nachmittag geht die Fahrt in die Weinau, entlang an der Mandau in den Westpark und Olbersdorfer See. Los geht es einmal 10 und einmal 14.30 Uhr am Tourismuszentrum auf dem Markt 1. Die Teilnahme mit dem eigenen Fahrrad kostet jeweils zwölf Euro. (SZ)

zur Startseite