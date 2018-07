Unser Mann bei Dynamo Seit Anfang Juni hat Max Kulke aus Wiesa einen Profi-Vertrag bei den Dresdnern. Die alte Heimat ist echt stolz.

Max Kulke am Ball (mit Justin Löwe ,Mitte, und Osman Atilgan, rechts). Das Foto entstand am Dienstag beim Trainingsauftakt der Zweitliga-Profis im Großen Garten Dresden. © Dennis Hetzschold

Als Knirps hat er beim SV Aufbau Kodersdorf gekickt. Später wechselte er zum FV Eintracht Niesky. Als die SG Dynamo Dresden anklopft, geht er in die Landeshauptstadt. Das war vor fünf Jahren. Da war Max Kulke gerade einmal zwölf. Heute ist er 17 und hat seinen ersten Profi-Vertrag in der Tasche. Max, der im Kodersdorfer Ortsteil Wiesa unweit des Fußballplatzes aufwuchs, spielt aktuell in der U 19. Sein Vertrag läuft offiziell bis Ende Juni 2020. Der Mittelfeldspieler mit dem starken rechten Fuß wird in der Saison 2018/19 weiter in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kommen. Und das ist aller Voraussicht nach erst der Anfang seiner Karriere.

Seine Entwicklung hat auch mit Matthias Sammer zu tun: Als die Nationalelf bei der EM 2004 erneut in der Gruppenphase scheitert, macht sich Sammer für DFB-Stützpunkte stark, um die Nachwuchsarbeit neu zu sortieren. Einer davon ist der Stützpunkt Niesky-Görlitz. Wer zeigt, was er kann, hat die Chance, sich für eine Sportschule zu bewerben. Max schafft den Schritt und auch die Eignungstests, die Nachwuchsspieler wie ihn für einen der großen sächsischen Vereine qualifiziert. In der abgelaufenen Saison absolviert er 25 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga (1 Tor, 4 Vorlagen) und zwei Partien im A-Junioren-DFB-Pokal. Dazu kommen vier Einsätze im Sachsenpokal (2 Tore). Viele aus der alten Heimat haben seinen Weg verfolgt. Hier kommen sie zu Wort:

Mario Pahl, Schatzmeister beim SV Aufbau Kodersdorf: „Wir freuen uns echt, dass das mit dem Vertrag bei Max geklappt hat. Natürlich sind wir im Verein stolz darauf. Schließlich hat Max bei uns angefangen. Der war immer bei unseren Sommercamps dabei. Und am Freitag, wenn die Alten Herren gekickt haben. Der Sportplatz ist auch nur etwa 200 Meter weg. Er kommt auch alle paar Wochen mal zu Spielen vorbei, quatscht mit allen. Beim Sommercamp im letzten Jahr hatten wir einen Tagesausflug ins DDV-Stadion geplant. Max war sofort bereit, dazuzukommen. Er hat uns vieles gezeigt. Die Jungs konnten mit ihm reden.“

Reiner Kulke, Vater von Max: „Unser Sohn hat sich gut in Dresden eingelebt und ist auch richtig gut in der Mannschaft aufgenommen worden. Er wollte nie etwas anderes werden. Max hat ja noch drei Brüder. Die sind genauso fußballverrückt und mindestens ebenso stolz auf ihn wie wir.“

René Schöne, Bürgermeister von Kodersdorf: „Meine Kinder waren mit Max‘ Bruder in der Schule und beim Fußball. Ich bin auch selber oft auf dem Platz. Als Bürgermeister bin ich natürlich stolz auf Leute, die etwas erreicht haben. Und das hat er. Man hat ja gar keine Vorstellung, was die jungen Spieler alles mitbekommen, die Schule und Training unter einen Hut bringen müssen. Das ist eine echte Leistung.“

Pascal Löper (17), FV Eintracht Niesky (B-Junioren): „Ich hab‘ selber nie mit Max im Verein zusammengespielt, da ich zu dieser Zeit noch in Görlitz aktiv war. Aber natürlich kennen wir uns. Und klar, habe ich verfolgt, was aus ihm geworden ist. Von dem neuen Vertrag habe ich über die Pressemitteilung von Dynamo erfahren und wir haben in der Mannschaft darüber geredet. Ich finde es schön, wenn Spieler es so weit nach oben schaffen wie Max.“

Andreas Löper, Pressesprecher des FV Eintracht Niesky und Vater von Pascal: „Da mein Sohn auch auf dem DFB-Stützpunkt trainiert, habe ich Max gelegentlich getroffen, noch bevor er zur SG Dynamo gewechselt ist. Er hat ein großes sportliches Talent. Und mit der Zeit ist Max auch persönlich gereift. Das ist großartig. Wenn wir 2019 unser 111. Vereinsjubiläum feiern, werden wir ihn einladen. Er kann dann live erzählen, wie das so ist, sich unter lauten guten Spielern bis nach oben durchzubeißen.“

zur Startseite