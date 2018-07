Unkraut oder Vitaminquelle? In dem Garten lernen Menschen verschiedener Nationen miteinander und voneinander. Über sich und über die Natur.

Die Vereinsvorsitzende des Interkulturellen Gartens in Coswig Cornelia Obst (r.) beobachtet mit der Inderin Jaspal in der Blütenwiese Insekten und Schmetterlinge. Das Projekt wurde mithilfe von Fördermitteln des Bundes finanziert. © Norbert Millauer

Coswig. Für die einen ist dieser Garten unordentlich – mit zu vielem „Unkraut“. Für die anderen ist er wundervoll – mit Nutzpflanzen und Wildkräutern: ein Paradies für Insekten, Schmetterlinge, Vögel und sogar Eidechsen. Aber das Wichtigste: Es ist ein Garten, wo sich Menschen der unterschiedlichsten Nationen treffen. Aus Indien, Pakistan, Afghanistan, Libyen, Syrien oder Russland und natürlich Deutschland. Gemeinsam arbeiten sie, lernen sich kennen, tauschen Wissen und Lebenserfahrung aus. Haben Spaß und lachen. „Das ist gelebte Integration“, sagt Cornelia Obst begeistert, die Vereinsvorsitzende des Interkulturellen Gartens auf der Jaspisstraße 42 in Coswig.

So arbeitet auch Senthilnathan aus Indien in dem Verein. Er absolviert gerade den Bundesfreiwilligendienst. Fasziniert zeigt er auf zwei Pflanzen, die wie Unkraut zwischen den Nutzpflanzen auf den Beeten wachsen. „Bei uns in Indien werden diese Pflanzen auf großen Feldern angebaut. Sie enthalten viele Mineralien wie Eisen und Magnesium. Und ganz viel Vitamin C“, erklärt er auf Englisch. Ein paar deutsche Wörter sind auch schon dabei. Gartenbauingenieurin Cornelia Obst erklärt, dass es sich dabei um Grünen und Roten Fuchsschwanz handelt. Sie hat die gekochten Blätter auch schon einmal gekostet: „Sie schmecken ein wenig wie Mangold“, sagt sie. Senthilnathan kann es immer noch kaum glauben, dass die Pflanzen in Deutschland nur so vereinzelt wie Unkraut wachsen, obwohl sie doch so gesund sind.

Am Ende des Gartens auf einer etwa 500 Quadratmeter großen Fläche hat der Verein mithilfe von Fördermitteln eine Blühwiese angelegt. Im Frühjahr 2017 mit der Aussaat begonnen, ist in diesem Jahr erstmals eine wundervolle Mischung aus einheimischen, regionalen Blütenpflanzen mit vereinzelten Stauden gelungen. Unzählige Insekten tummeln sich darin. Und „wir haben in diesem Jahr viel mehr Schmetterlinge im Garten beobachten können“, sagt Cornelia Obst.

Das jüngste, abgeschlossene Projekt heißt „Blühender Asphalt“. So wurde eine Fläche des Gartens, die bisher nur aus Betonboden bestand, urbar gemacht – und zwar für Pflanzen und Tiere. „Dazu haben wir etwa zehn Zentimeter Erde aufgebracht, analog einer Dachbegrünung“, erklärt Regine Eube. Sie ist die Schatzmeisterin des Vereins. Gefördert wurde diese Maßnahme wie auch die Blühwiese im Rahmen der „500 Landinitiativen“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Auch ein kleiner flacher Teich wurde angelegt – für Vögel und Insekten.

Aktuell arbeitet der Verein an Schautafeln für den Garten. Die Idee dazu entstand während eines Kräuterseminars. „Die Mitglieder äußerten den Wunsch, einen Zeitplan für Pflanzen zu erstellen“, sagt Regine Eube. Also was wann gemacht werden muss, damit sie eigenständig arbeiten können, auch wenn Cornelia Obst einmal nicht da ist. Auf den Lehrtafeln sollen neben Wissenswertem zu Pflanzen verschiedene Dinge im Garten erläutert werden. Zum Beispiel, dass ein Stein- oder Holzhaufen nicht unordentlich ist, sondern den Lebensraum für verschiedene Tierarten bietet. Besonders erfreut sind die beiden Frauen, dass auch Eidechsen im Garten leben.

Derzeit treffen sich immer mittwochs und samstags jeweils drei Stunden etwa 30 Deutsche aus der Umgebung und 20 Aussiedler und Migranten zum gemeinsamen Gärtnern, Reden, Lernen oder auch Kochen. Nicht alle sind Mitglieder. „Der Garten ist für jeden offen“, betonen Cornelia Obst und Regine Eube. „Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen will. Die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt – und nicht die Pflanzen.“ Aber über beide kann man im Interkulturellen Garten sehr viel lernen. Und nicht nur über Pflanzen. Gerade wird Lehm angeliefert. „Daraus wollen wir Lehmziegel mit Stroh- und Holzstrukturen bauen, um Wildbienen Unterschlupf zu bieten“, sagt Cornelia Obst. Honigbienen hat der Verein auch. Mit zwei Völkern im vorigen Jahr angefangen, sind es inzwischen vier. In einem Schaukasten kann man die Tiere beobachten.

In diesem Jahr feiert der Verein sein zehntes Jubiläum. Der Termin steht schon fest: Am 11. August soll ganz groß gefeiert werden.

