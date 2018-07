Ungewolltes Geschenk Der Kreis will die schmale Straße durch Bosewitz loswerden. Dohna lehnt bisher ab, kommt aber am Ende nicht drumherum.

Dohna. Die Kreisstraße durch Bosewitz ist klein, macht aber großen Ärger. Im Juli sollen nun nach endlosen zwei Jahren die Randbereiche in Ordnung gebracht werden. Wenn es keine anderen unvorhergesehenen Probleme, wie Schäden nach Unwettern, gibt, sagt das Landratsamt. Damit hätten die Bosewitzer dann im günstigsten Fall eine Sorge weniger. Was bleibt, ist die Frage um die Zuständigkeiten.

Der Kreis will die schmale und schlechte Straße nämlich seit einiger Zeit loswerden. Sie erfülle nicht mehr die Anforderungen an eine Kreisstraße, heißt es. Deshalb wurde sie in der Kategorie „nachgeordnetes Netz“ eingestuft. Doch Dohna will sie wegen des Zustandes nicht, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Eine Weile kann er sich noch gegen das ungewollte Geschenk, das der Kreis Umstufung nennt, noch ausschlagen. Der Kreis spricht zwar davon, dass diese Abstufungen von Kreisstraßen nur im Dialog mit der betreffenden Kommune stattfinden, doch gleichzeitig heißt es: Wenn die Ortsumfahrung Pirna fertig ist, bekommt Dohna die ungeliebte Straße, ob die Stadt will oder nicht.

Der Landkreis sichert jedoch zu, die Straße in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben, ohne den genau zu definieren. Das sei jedoch Bestandteil der Vereinbarungen mit den betreffenden Kommunen, in diesem Fall also der Stadt Dohna, sagt die zuständige Amtsleiterin im Landratsamt. Dohna wird nicht die erste Stadt sein, die eine Straße übernimmt. So wurden schon die Verbindungen zwischen Gottgetreu und Fürstenau (Altenberg) und zwischen Rückersdorf und der Kreisgrenze Richtung Großdrebnitz (Hohwald/Neustadt) zu kommunalen.

