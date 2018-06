Ungeschlagen zum Meistertitel

Einen großen Erfolg haben die D-Jugend-Handballer von der SG Pirna/Heidenau in der abgelaufenen Saison 2017/18 errungen. Das Team von Trainer Steffen Wehner, Sascha Reichelt und Karsten Beck wurde ungeschlagener Bezirksmeister. In all ihren 18 Partien verließen die Lok-Youngster als Sieger das Parkett. „Das ist auch ein Erfolg unseres langjährig angelegten guten Nachwuchskonzepts“, freute sich Loks Geschäftsführer Uwe Heller über diesen Titel.

„Ich möchte den drei Sportfreunden ganz herzlich für ihre Arbeit danken. Da steckt eine ganze Menge persönliche Freizeit drin“, sagt Heller. Sowohl Wehner als auch Reichelt arbeiten schon lange in diesem Ehrenamt und wurden für ihre Arbeit mehrfach vom Verband ausgezeichnet. Ihre Bilanz mit 18 Siegen und einem Torverhältnis von 416:124 kann sich sehen lassen. Den höchsten Sieg feierte die D- Jugend der SG beim 32:4 gegen Weinböhla. (ar)

zur Startseite