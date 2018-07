Ungebetener Besuch im Schlafzimmer

Motorradfahrer schwer verletzt Weißenberg. Am Dienstagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der S 110 in der Nähe des Orsteiles Nechern gestürzt. Der 26-Jährige verletzte sich schwer. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über seine KTM verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Mutmaßlicher Autodieb festgenommen Wittichenau. Die Polizei hat in Wittichenau einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Der Besitzer eines A 6 hatte in der Nacht zu Dienstag bemerkt, dass sein an der August-Bebel-Straße abgestelltes Auto gewaltsam geöffnet wurde und die Scheiben heruntergelassen waren. Außerdem hatte er eine verdächtige Person gesehen. Bei der Suche im Umfeld des Tatortes entdeckten die Polizisten in einer Seitenstraße einen 32-Jährigen, der sich verstecken wollte. Bei ihm fanden die Beamten Gegenstände aus dem aufgebrochenen Audi. Der polnische Staatsbürger wurde in Gewahrsam genommen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Nach ersten Ermittlungen war es dem Tagverdächtigen nicht gelungen, den Pkw zu starten.

Raser erwischt Bautzen. Mit knapp 170 km/h bretterte am Dienstagvormittag ein Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen über die A 4 bei Bautzen – und wurde dabei geblitzt. Erlaubt ist zwischen Salzenforst und Bautzen-West nut Tempo 120. Die Polizei hatte hier zwischen 9.15 und 13.15 Uhr eine Messstelle eingerichtet. Bei rund 3300 Fahrzeugen wurde in dieser Zeit die Geschwindigkeit gemessen. 45 waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war erwähnter Mercedes mit 169 km/h. Auf den Fahrer kommen nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Jugendlicher auf Bahngleisen Kubschütz. Ein Jugendlicher hat am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er zu Fuß im Gleisbereich in Richtung Löbau unterwegs war. Die Beamten stoppten den 16-jährigen Polen bei Kubschütz. Er gab an, dass er im Zug eingeschlafen und erst in Bautzen wach geworden sei. Ursprünglich wollte er nur bis Zgorzelec fahren und diese Strecke nun entlang der Gleise wieder zurücklaufen.

Werkzeuge gestohlen Schwepnitz. Unbekannte hatten es in der Nacht zu Dienstag in Schwepnitz auf Werkzeuge abgesehen. Die Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der Kamenzer Straße ein und stahlen eine Akku-Presse mit Schrauber sowie verschiedene Kleinwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Ähnlich hoch ist auch der Sachschaden, den die Einbrecher hinterließen.

Unter Drogen auf der Autobahn Ohorn. Am Dienstagabend hat eine Streife der Autobahnpolizei auf der A 4 bei Ohorn einen augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Seat-Fahrer gestoppt. Der 27-Jährige fiel den Polizisten durch seine leicht unsichere Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Rödertal zeigte ein Drogenschnelltest den Konsum von Cannabis an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach der Analyse des Blutes bestätigen, werden auf den Betroffenen mindestens ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen.

Kein Führerschein und unter Drogen Doberschau-Gaußig. Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein Autofahrer verantworten, den die Polizei in der Nacht zu Mittwoch im Doberschau-Gaußiger Ortsteil Dretschen gestoppt hat. Der Mercedesfahrer hatte keinen Führerschein und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Der Pkw war weder zugelassen noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren bereits entstempelt. Die Polizisten untersagten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und leiteten Strafverfahren zu der „Schwarzfahrt“ und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Sollte sich der Drogenkonsum bestätigen, drohen auch hier Konsequenzen.