Unfall im Fußgängertunnel Am Mittwochmorgen krachten zwei Radler in der Unterführung Berliner Straße zusammen. Davor war gewarnt worden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kurve im Fußgänger-/Radfahrertunnel Berliner Straße ist sehr unübersichtlich. © Kristin Richter Die Kurve im Fußgänger-/Radfahrertunnel Berliner Straße ist sehr unübersichtlich.

Am Mittwochmorgen gab es hier einen Zusammenstoß mit Verletzten.

Großenhain. Die junge Frau (25) war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit durch den Fuß-gänger-/Radfahrtunnel Berliner Straße. Sie fuhr in ihrer vorgesehenen Spur. Da kam ein Mann (49) auf dem Rad mit Geschwindigkeit auf dieser Spur auf sie zu. „Ich konnte gar nicht ausweichen“, so die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Radler verletzt wurden. Die junge Frau stürzte und schlug sich das Knie auf. Sie trug auch einen Schock davon. Wie sich später herausstellte, soll der Unfallgegner betrunken gewesen sein. Auch er blutete, ließ sich aber nicht helfen. Nach kurzem Verschnaufen verschwand er vom Unfallort. Passanten verständigten den Rettungsdienst. Auch die Polizei kam zum Tunnel und wurde von Zeugen über die Sachlage informiert.

Auch wenn hier offenbar ein Zusammenstoß unter Alkohol vorliegt – vor so einem Unfall war mehrfach gewarnt worden. Zuletzt bei den Diskussionen um einen neuen Autotunnel an dieser Stelle.

Die Eisenbahnunterführung, die seit neun Jahren besteht, kostete die Stadt eine Menge Geld: reichlich 700 000 Euro. Allein über 300 000 Euro Nachträge der Baufirma Hentschke Bau schlugen für das Bauwerk zu Buche. Ein kleiner Teil konnte mit nachträglicher Förderung abgedeckt werden. Die Differenz zur Gesamtsumme zahlte die Bahn. Dem vorausgegangen war die Schließung des Berliner Bahnübergangs wegen des Baus der Ortsumgehung und des späteren Ausbaus der Dresden-Berliner Strecke.

Keine offizielle Einweihung

2008 war die fatale Entscheidung der Trassenführung gefallen: Während der Tunneleingang stadtauswärtig etwa auf der Straßenachse liegt, sollte sein stadtseitiger Ausgang seitlich in den Park münden. Denn dort befand sich bereits ein Radweg – damals neben dem Bahnübergang für Autofahrer. Das Straßenbauamt Dresden-Meißen war Auftraggeber des Tunnelbaus. Auch wegen der finanziellen Nachforderungen hatte es im Juli 2009 keine offizielle Einweihung des neuen Tunnels gegeben.

Und schon bald meldeten sich Kritiker: Moniert wurde die Anfahrt aus Richtung Wildenhainer Straße, die danach umgestaltet wurde. Die rechtwinklige Kehre zum Tunnel wurde von Schülern aus dem Bildungsstandort oft über den Grünstreifen abgekürzt. Dann wurde ein Spiegel gefordert, damit man in der uneinsehbaren Kurve auf eventuellen Gegenverkehr achten kann. Doch der inzwischen angebrachte Spiegel wird längst nicht von allen Radfahrer genutzt, zumal man stadteinwärts mit hoher Geschwindigkeit in den Tunnel hinabrollen kann. Die Folge: ein starkes Abdriften in der Rechtskurve.

Als Milderung wurden die beiden Fahrtrichtungen durch Mittelstreifen getrennt. Doch ein Überfahren dieser Linie ist schnell geschehen. Eine unfallsichere Leiteinrichtung gibt es bis heute nicht. Für zusätzlichen Ärger sorgten 2010 Graffiti-Schmierereien auf den 300 Quadratmetern Betonfläche und zerschlagene Lampen.

Nun kam es also doch zu einem Unfall. Der Radfahrer-/Fußgängertunnel sei bislang nicht als Unfallschwerpunkt identifiziert, informiert die Stadtverwaltung. Nach verkehrsrechtlicher Sicht sei alles Mögliche getan, um Unfälle zu vermeiden. Bauliche Veränderungen sind nicht geplant.

Doch noch ein anderes Problem kommt hinzu. Immer wieder sollen Mopeds und Motorroller durch den Tunnel fahren. Auch Autos wurden schon gesichtet, hieß es im vergangenen Stadtrat. Das wäre eine noch größere Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer. „Die Polizei führt stichprobenartige Kontrollen durch“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. „Im letzten Monat wurde erneut verstärkt kontrolliert, allerdings konnte kein Kraftfahrzeugführer erwischt werden, der den Tunnel unerlaubterweise befährt.“ Wenn eine Durchfahrt mit Moped oder Fahrzeug bemerkt wird, könnten aufmerksame Bürger sich die Zeit und das Kennzeichen notieren und diese der Polizei melden. So könnte die Polizei ihre Kontrollen noch effektiver durchführen.

Unfallflüchtige gestellt

Im gestrigen Fall wurde der offensichtliche Unfallverursacher gefunden – dank der stimmigen Personenbeschreibung der Zeugen. „Der Mann wurde gegen Mittag am Cottbuser Bahnhof gefasst“, bestätigt die Polizei. Gegen ihn wird nun ermittelt.

zur Startseite