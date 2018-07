Unbekannten Malern auf der Spur Das Museum präsentiert neben Sonderschauen kleinere Ausstellungen. Das soll auch mehr Sebnitzer ins Haus holen.

Kleine Kabinettausstellungen in den Städtischen Sammlungen widmen sich Künstlern wie dem Maler Alfred Wagner. Die Hohe Straße war eines seiner Lieblingsmotive. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Werden Sebnitzer gefragt, ob sie sich an bereits verstorbene Maler erinnern, kommt meist als Antwort Hanns Georgi und Ilse Ohnesorge. Doch die Stadt hatte noch mehr Maler, weniger bekannte, aber mit ebenfalls sehr interessanten Werken. Ihnen widmet Andrea Bigge, die Leiterin der Städtischen Sammlungen Sebnitz, kleine Kabinettausstellungen. Das heißt, die Bilder werden nicht länger als jeweils zwei Monate zu sehen sein. Die Zeit hat sie bewusst kurz gehalten, um zu den länger dauernden Sonderausstellungen den Besuchern zusätzliche Angebote präsentieren zu können. Nicht zuletzt soll es so gelingen, auch Sebnitzer Einwohner immer wieder neu für das Museum zu begeistern.

„Wir können schon jetzt sagen, dass dies so ist und die wechselnden Ausstellungen die Einwohner ansprechen“, sagt Andrea Bigge. Noch bis zum 1. August werden die Werke des Malers Alfred Wagner gezeigt. Er wurde am 12. März 1898 in Sebnitz-Hertigswalde geboren. Wagner wohnte im Haus Hertigswalde Nr. 34. Er liebte die Landschaft und war mit seiner Staffelei und den anderen Malutensilien zum Beispiel auffallend häufig auf der Hohen Straße unterwegs. Von dem Gebiet gibt es einige ganz unterschiedliche Motive.

Aber nicht nur von der Hohen Straße. Alfred Wagner ließ sich von ganz unterschiedlichen Landschaften inspirieren. Er konnte sich aber selbst nicht von seinen Bildern trennen. Also verkaufe er nur sehr wenige. Für den Lebensunterhalt sorgte seine Frau mit ihrer Schneiderei. Wagner ist am 9. Februar 1992 gestorben. Das Museum selbst verfügt über einige wenige Bilder von ihm. Deshalb sind die meisten Werke in der Ausstellung Leihgaben.

