Umweltschützer stellen Eignung Tillichs infrage

Chemnitz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Eignung des früheren sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) in der Kohlekommission bezweifelt. Tillich sei ein „Kohle-Fan“ und habe die Energiewende und die Suche nach Alternativen als „Kampf gegen Windmühlen“ betrachtet, erklärte die Umweltorganisation. „Im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes ist Stanislaw Tillich bisher vor allem als Verhinderer in Erscheinung getreten.“ Der BUND hätte sich mehr progressive Kräfte in der Kommission gewünscht. Der Generalsekretär der Sächsischen Union, Alexander Dierks, bezeichnete die Kritik an Tillich als unsachlich. „Stanislaw Tillich ist der richtige Vertreter, um in der Kommission für die Interessen der Menschen nicht nur in den sächsischen Kohlerevieren einzutreten“, entgegnete er. Für den 28. Juli hat der BUND in Leipzig zu einer Anti-Kohle-Demonstration aufgerufen. (SZ/dpa)

