TV-Promi sammelt für Rettungsschiff

Dresden/Berlin. Kettenreaktion in Orange: Tausende Demonstranten spazierten oder standen heute in Deutschland auf der Straße, skandierten Parolen gegen die Asylpolitik der EU im Mittelmeer und viele trugen dazu orangefarbene Accessoires – als Symbol für die Schwimmweste. Vor wenigen Tagen erst hatte die Initiative oder Bewegung „#Seebrücke“ via Twitter zu einer Demo aufgerufen gegen die Blockade-Praktiken der EU.

Als erste Städte signalisierten Berlin und Bremen ihre Unterstützung. Was anfangs wie eine gut gemeinte Geste der Solidarität für die Crew und den Kapitän des Rettungsschiffes „Lifeline“ aussah, Claus-Peter Reisch muss sich auf Malta vor Gericht verantworten, entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem bundesweiten Protest. Täglich kamen weitere Städte hinzu, am Freitag meldeten über zehn ihre Teilnahme und am Samstagnachmittag belief sich die offizielle Zahl bereits auf fünfzehn mit Berlin, Hannover, München, Lüchow, Wetzlar, Halle, Ulm, Malta, Bremen, Frankfurt, Gießen, Heidelberg, Zwickau, Leipzig und Tübingen.

Am frühen Abend lieferten die Veranstalter erste Zahlen: „Unsere Zähler*innen bestätigen, es sind über 12 000 Leute in Berlin. 2000+ Hannover, 1000+ Bremen, 300+ Heidelberg, 90 Zwickau. Zahlen aus den anderen 14 #Seebrücke Demos kommen noch“ Leipzig meldete über 500 Teilnehmer, ähnlich sah es in Frankfurt aus. In Ulm kamen nach Angaben der Organisatoren rund 100 Menschen zusammen, in Heidelberg nach Schätzungen der Polizei bis zu 300. In München wurden 150 Teilnehmer gezählt.

„Seebrücke statt Seehofer“ stand dabei auf etlichen Plakaten. Die deutschen Hilfsorganisationen wie „Sea Eye“, „Sea Watch“ und die akut betroffene „Mission Lifeline“ aus Dresden machen den Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür verantwortlich, dass das Rettungsschiff „Lifeline“ tagelang mit Hunderten Flüchtlingen an Bord in keinen sicheren Hafen einlaufen durfte. Malta gewährte damals erst die Einfahrt nach Valletta, nachdem sich zuvor neun europäische Staaten bereit erklärt hatten, Flüchtlinge von der „Lifeline“ aufzunehmen. Deutschland zählte nicht zu den Ländern.

Nach der sechstägigen Odyssee durfte die Crew der „Lifeline“ zwar von Bord, doch unmittelbar nach dem Anlegen eröffneten die maltesischen Behörden ihre Ermittlungen gegen Kapitän Claus-Peter Reisch. Ihr Vorwurf: Das Schiff sei mit illegalen Papieren praktisch unter falscher Flagge gefahren. Die Niederlande wiesen ihre Zuständigkeit für das Schiff zurück. Darüber hinaus sollen die Lizenzen des Kapitäns keine Fahrt auf dem offenen Meer erlauben. Das italienische Anwalts-Team der „Lifeline“ weist die Anschuldigungen zurück und will seinerseits am kommenden Dienstag die bisherigen Zeugen befragen.

Für Kapitän Claus-Peter Reisch ist das der dritte Verhandlungstag vor Gericht. Gegen Zahlung einer Kaution befindet er sich zwar auf freiem Fuß, darf Malta aber nicht verlassen - er musste seinen Pass abgeben. Am Samstag organisierte er zusammen mit den bereits angereisten Mitgliedern der potenziellen siebten Rettungsmission eine eigene kleine Demo im Sinne der „Seebrücke“ vor dem Gericht in Valletta. Dabei gaben sich die „Lifeliner“ sehr zuversichtlich, dass das Retten im Mittelmeer schon bald wieder in Fahrt kommt. Das postete der Verein am Nachmittag auch auf Twitter.





Leben retten verboten? Nicht mit uns. Und nicht mit Dir? Dann unterstütze die #civilfleet mit Deiner Spende, mit einem Kuchenbasar, einem Benefizkonzert... Alle Infos hier: https://t.co/hztKOAD4mu pic.twitter.com/O7tAphP4IA — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 7. Juli 2018

Grund für den Optimismus liefert der nächste Spenden-Aufruf auf dem Portal „Leetchi“. Der nächste TV-Promi bittet seine Fans wie Kritiker zur Kasse: Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, vielen Fernseh-Zuschauern noch bestens bekannt durch die Pro7-Show „Circus Halligalli“ initiierte die Aktion unter dem Titel „Jetzt retten wir! - #Civilfleet“.



Ziel sei es, mit dem gesammelten Geld ein eigenes Rettungsschiff zu chartern oder zu kaufen. „So lange unsere Schiffe in den Häfen blockiert werden, ist das die beste Lösung“, kommentierte Lifeline-Sprecher Axel Steier die neue Situaton für die Seenotretter. Kommt es zur Charta oder Kauf eines neuen Schiffes, sei das eine konzertierte Aktion aller Hilfsorganisation, so der Dresdner. Am ersten Tag der Sammlung spendeten bereits über 1200 Menschen mehr als 51000 Euro, am Sonntagvormittag kletterte der Stand bereits auf 61000 Euro. Und die Aktion läuft noch weitere 19 Tage.

Am Montag dagegen endet die Sammlung von TV-Satiriker Jan Böhmermann. Er initiierte vor rund zehn Tagen die erste Sammlung zugunsten der „Lifeline“. Kurz vor der Ziellinie verzeichnet sein Aufruf „Rechtskosten für die „Lifeline“-Besatzung“ stattliche 183000 Euro, getragen von über 8400 Spendern.



Während die Seenotretter den Schiffsmarkt sondieren, die Strategie vor Gericht mit ihren Anwälten beraten und die internationale „Seebrücke“-Bewegung weitere Aktionen plant, warnt die die europäischen Grenzschutzagentur Frontex vor dem Entstehen einer neuen Hauptroute für Migranten nach Europa gewarnt. Sie führt von Marokko über das westliche Mittelmeer nach Spanien. „Wenn Sie mich fragen, was meine größte Sorge derzeit ist: Dann sage ich Spanien“, sagte der französische Frontex-Chef Fabrice Leggeri der „Welt am Sonntag“.



Allein im Juni habe man im westlichen Mittelmeer rund 6000 irreguläre Grenzübertritte aus Afrika nach Spanien gezählt. Bei etwa der Hälfte dieser Menschen handele es sich um Marokkaner, die anderen stammten aus Westafrika, berichtete Leggeri, der Frontex seit 2015 vorsteht. „Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln.“



Die neuesten Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zeigen, dass die Trendwende längst eingesetzt hat: Waren im ersten Halbjahr 2017 noch rund 85 000 Migranten in Italien und nur 6 500 in Spanien angekommen, so waren es im gleichen Zeitraum 2018 in Italien nur noch 16 700 - und in Spanien bereits 15 600. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kamen, lag der IOM-Statistik zufolge aber im ersten Halbjahr nur noch bei knapp 46 500. Sie hat sich somit mehr als halbiert.



Die Europäische Union hatte sich bei ihrem Gipfeltreffen vergangene Woche unter dem Eindruck der deutschen Regierungskrise auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Frontex soll bis 2020 verstärkt werden, um die EU-Außengrenzen stärker abzuriegeln. Gerettete Bootsflüchtlinge können künftig in zentralen Sammellagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft.



Zum Retten aber bedarf es der Retter. Weil Malta die Schiffe und Flugzeuge der Seenotretter blockiert und Italien den privaten Hilfsorganisationen den Zugang zu seinen Häfen verwehrt, sterben offenbar wieder mehr Menschen im Mittelmeer: Allein im Juni seien über 600 Menschen im Mittelmeer ertrunken, sagte Axel Steier von Mission Lifeline. Gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen plant er bereits für die nächste Mission. (szo/stb mit dpa)

