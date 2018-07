Turbulenter Tourstart

Ein Massensturz kurz vor dem Ziel eröffnet seine Chance und die nutzt Weltmeister Peter Sagan. Die deutschen Sprinter sind nach zwei Etappen noch glücklos.

Foto: dpa/Yorick Jansens © dpa

Frust statt Gelb für Marcel Kittel, eine Bruchlandung und viel Häme für Chris Froome. Zum Auftakt der 105. Tour de France sind die deutschen Radprofis an der Atlantikküste leer ausgegangen. Im Ziel der zweiten Etappe war der Weg frei für Weltmeister Peter Sagan. Der Slowake schlug zurück und reagierte damit auf seine Weise auf den Tour-Ausschluss vom Vorjahr. Der Kapitän des Bora-hansgrohe-Teams gewann nach 182,5 Kilometern, revanchierte sich für die Niederlage am Vortag gegen den am Sonntag im Finale gestürzten Fernando Gaviria und nahm dem Novizen aus Kolumbien das Gelbe Trikot ab.

Marcel Kittel, im Vorjahr in Frankreich nach seiner Siegesserie als „Le Kaiser“ verehrt, hatte nach seinem dritten Platz vom Vortag Pech und ist jetzt Gesamtvierter. 7,6 Kilometer vor dem Ziel zerstörte eine Reifenpanne seine Hoffnungen. Er musste sein Rad wechseln und war chancenlos. „Ich habe mir an einem Kreisverkehr das Hinterrad zerstört. Und dann kannst Du es knicken, noch einmal zurückzukommen“, sagte Kittel. Bester Deutscher war André Greipel. „Wenn man Vierter wird, muss man sich nicht verstecken“, sagte der Rostocker. Neunter wurde John Degenkolb, der sich aber im Finale durch Sagan behindert sah. Sein Team habe auch Protest eingelegt, doch dieser wurde abgelehnt. Sagan reagierte kühl: „Ich weiß nicht, was er will. Ich habe ihn doch überholt. Von mir aus sollen sie mich wieder rauswerfen.“

Vorjahressieger Froome versuchte, sich am Sonntag von seinem – gesundheitlich folgenlosen – Sturz und den 51 Sekunden Rückstand auf die Mitfavoriten Tom Dumoulin und Vincenzo Nibali zu erholen. „So ist der Radsport – niemand trifft eine Schuld“, reagierte der erst am Montag vom Doping-Verdacht freigesprochene Brite relativ relaxt auf seinen unfreiwilligen Ausflug auf ein Stoppelfeld. Der Nervenkrieg am Straßenrand mit Pfiffen und Schmähplakaten setzt ihm dagegen weiter zu. Das Ziel der 2. Etappe in La Roche-sur-Yon erreichte Froome aber wenigstens zeitgleich mit dem Tagessieger.

Kittel, im Vorjahr mit fünf Etappenerfolgen der Tour-Überflieger, trug am Sonntag das Grüne Trikot für den Punktbesten nur in Vertretung. Eigentlich gehörte es Gaviria, aber der trug Gelb. Der 30 Jahre alte Sonnyboy aus Arnstadt, mit 14 Siegen erfolgreichster deutscher Radprofi in der Tour-Geschichte nach Etappensiegen gerechnet, sah sich beim Start in einer aktuellen Form-Skala von eins bis zehn „auf Position acht“. Da ist noch Luft nach oben – auch in der Sprint-Abstimmung im Team. „Wir kriegen das alles noch besser auf die Reihe, das weiß ich“, versprach der Katusha-Alpecin-Kapitän. Am Sonntag konnte er sein Vorhaben nicht umsetzen.

So früh und so heftig war der Seriensieger Froome in einer Rundfahrt noch nie unter Druck. Der Sturz war Ausdruck dafür. Knapp fünf Kilometer vor dem Ziel wollte der Sky-Kapitän am Sonnabend an einer engen Passage in höchstem Tempo an Rick Zabel vorbei, landete bei dem Versuch aber im Gras abseits der Piste. „Das gehört zum Spiel dazu, wir wussten, dass die ersten Etappen tückisch werden. Bis Paris ist noch ein langer Weg“, sagte Froome, dessen Crash im Ziel auf der Videoleinwand von den Zuschauern bejubelt wurde.

„Man kann auf den Videoaufnahmen gut sehen: Chris versucht, nach vorn zu kommen, und ich halte meine Position. Da ist aber nicht viel Platz. Die Straße wird dann noch mal enger durch die Werbeplanen“, sagte Zabel. „Ich bin froh, dass Chris sich nicht schwerer verletzt hat, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen“.

Etwas fürs Herz war am Sonntag die Vorstellung von Sylvain Chavanel. Der 39-jährige Franzose, der mit seiner 18. Tour-Teilnahme zum alleinigen Rekordhalter aufstieg, lag 150 Kilometer als Solist an der Spitze. (dpa mit sid)

