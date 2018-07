Trödelmarkt im OKV

Im OKV in Ebersbach gibt es am Sonnabend allerlei. © SZ

Ebersbach-Neugersdorf. Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr ist Trödelmarkt im OKV Ebersbach. Es gibt wieder viel zu entdecken und zu feilschen auf 1000 m² Fläche. Leseratten kommen in der großen Bücherlounge voll auf ihre Kosten. Mit großem Stoffverkauf, Möbel aller Art, Gartendeko, Shabbyschick, Historische Baustoffe, große Auswahl an Nähmaschinen, Bücher, Papier, Musik, Künstlerpuppen, Bücher von neu bis alt, Bilder, große Auswahl an Stoffen von der Rolle wie Leinen, Baumwolle, Jersey, Hemdenstoffe, Garne, Knöpfe(Kurzwaren)... Der Eintritt im OKV, Bleichstraße 3A, ist frei.

Diese und viele weitere Veranstaltungen bietet der www.sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite