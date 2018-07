Trinkwasser reicht trotz Trockenheit

Trotz der anhaltenden Trockenheit ist kein Engpass beim Trinkwasser abzusehen. © dpa

Löbau/Zittau. Trotz der anhaltenden Trockenheit ist kein Engpass beim Trinkwasser abzusehen. Der Wasserver- und Abwasserentsorger Sowag, dessen Wasser in den Großteil der Haushalte im Südkreis Görlitz fließt, fördert derzeit erst zwei Drittel der pro Tag möglichen Menge.

Ungeachtet dessen verzeichne man in diesem Jahr einen höheren Wasserverbrauch beziehungsweise -verkauf, sagte Heike Neumann, kaufmännische Geschäftsführerin der Sowag, am Donnerstag bei der Versammlung des Abwasserzweckverbandes Untere Mandau in Zittau.

Das Unternehmen betreibt eigenen Anhaben zufolge mehr als 20 Wassergewinnungsanlagen, 46 Pumpwerke, 72 Hoch- und Tiefbehälter und ein über 1 000 Kilometer langes Leitungsnetz in der Region Löbau-Zittau. Zu Problemen kann es laut Sowag-Geschäftsführung dagegen beim Abwasser vor allem in Städten kommen: Wenn zu wenig Abwasser durch Kanäle mit wenig Gefälle fließt, können sich Fäkalien absetzen und zu einer Geruchsbelästigung führen. Die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen, Seen und Teichen per Pumpe hatte das Landratsamt bereits vor Wochen untersagt. (SZ/tm)

zur Startseite