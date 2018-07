Polizei vollstreckt Haftbefehl Görlitz. Am Dienstagnachmittag haben Polizisten einen Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Polen vollstreckt. Der junge Mann war in Misskredit geraten, da er eine verhängte Geldstrafe bislang nicht beglichen hatte. Da er die geforderten rund 900 Euro nicht aufbringen konnte, verhafteten die Beamten den Mann an der Krölstraße und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Hier wird er zwei Monate eine Freiheitsstrafe absitzen.

Transporter kollidiert mit Motorrad Reichenbach. Am Dienstagabend sind in Sohland am Rotstein ein VW Bulli und ein Motorrad zusammengestoßen. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Zweirad au der Alten Straße in Richtung Reichenbach. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Transporters, dessen 50-jähriger Fahrer aus der Straße Zum Vorwerk kam. Bei dem Unfall wurden der Jugendliche schwer und seine 15-jährige Sozia leicht verletzt. Den 17-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt 10000 Euro. Bei dem 50-Jährigen stellten die Beamten eine Alkoholfahne fest und veranlassten zwei Blutentnahmen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion ermittelt.

Autoknacker können Citroen nicht starten Weißwasser. In den vergangenen acht Tagen haben sich Unbekannte an einem Citroen zu schaffen gemacht. Die Diebe drangen in den Wagen an der Juri-Gagarin-Straße ein und wollten diesen starten. Der C5 blieb aber aus. Ein Schaden von 2.500 Euro entstand. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Mit deren Auswertung sowie den weiteren Ermittlungen befasst sich die Kriminalpolizei.

Unbekannter rempelt Frau an Görlitz. Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat am Sonntag, 3. Juni, gegen 17.40 Uhr hat eine Frau auf der Petersstraße angerempelt. Die 40-Jährige erlitt dadurch Schmerzen im Bauchbereich. Als die Geschädigte den Täter zur Rede stellen wollte, verschwand dieser ohne sich auf ein Gespräch einzulassen oder Angaben zu seiner Person zu machen. Zuvor kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer den Vorfall gesehen hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 650-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.