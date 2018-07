Totgeglaubte Biene entdeckt Seit den 1930er-Jahren wurde das Insekt nicht mehr gesehen. Nun hat es ein Zuhause am Weißeritz-Grünzug.

Mandy Fritzsche vom Imkerverein freut sich, dass die Flockenblumen-Blattschneiderbiene nun ein neues Zuhause hat.

Das Tier galt als ausgestorben.

Mehr als 80 Jahre war „Flocki“ verschwunden. So wird die Flockenblumen-Blattschneiderbiene von Wildbienen-Experten genannt. Sie sichteten in Dresden in den 1930er-Jahren das letzte Exemplar in Coschütz. Seitdem galt die Art als ausgestorben – nicht nur in Dresden, sondern in Sachsen und den angrenzenden Bundesländern. Doch nun ist „Flocki“ wieder da.

Bei den Vorbereitungen für den Bau eines Schulgeländes wurde die Wildbiene auf der Brache des ehemaligen Kohlebahnhofs entdeckt. Mandy Fritzsche, die Wildbienenbeauftragte des Dresdner Imkervereins, hat „Flocki“ sofort erkannt und war hellauf begeistert von dem spektakulären Fund. Zusammen mit der Stadt hat der Verein umgehend ein neues Zuhause für die kleinen, schwarz-weißen Tiere geschaffen.

Weil sie auf der künftigen Baustelle nicht bleiben konnten, wurde direkt nebenan eine Nisthilfe errichtet. Entstanden sind am Weißeritz-Grünzug drei Drahtgerüste, die mit sandigem Lehm und Sandsteinen gefüllt wurden. In den Spalten, die so entstanden sind, können die Insekten nisten. Hierzu zerschneiden sie Blätter und bauen daraus Nester. Zumeist nutzt die Wildbiene hierfür die Flockenblume, von der sie sich und den Nachwuchs auch ernährt und welche ihr den Namen gibt. Damit „Flocki“ die Nahrung nicht ausgeht, sollen demnächst weitere Blumen auf dem Areal gepflanzt werden. Hierfür muss die Stadt allerdings auf Regen warten. Alles rund um die seltene Wildbienen-Art sollen künftig auch die Schüler der 150. Oberschule lernen.

Wenn der Neubau auf dem ehemaligen Kohlebahnhof fertiggestellt ist, soll es eine Kooperation geben. „Die Bienen sind völlig ungefährlich. Sie stechen nicht“, sagt Harald Wolf vom Dresdner Umweltamt. So können sich auch Wanderer ohne Angst nähern. Für sie wurde an der Nisthilfe eine Info-Tafel errichtet. Sie ist die zweite Station des Dresdner Bienenlehrpfads.

Das Projekt wurde im vergangenen Jahr gemeinsam vom Dresdner Imkerverein und der Arbeitsgruppe „Biene sucht Blüte“ angestoßen. Bis 2020 sollen 60 Stationen in Dresden entstehen, die auf Bienenvorkommen hinweisen und über verschiedene Arten informieren. Neben dem Weißeritz-Grünzug ist auch ein Wohnblock an der Fetscherstraße schon Teil des Pfads. Fünf weitere Stationen sollen demnächst hinzukommen – unter anderem am Kulturpalast sowie am Sächsischen Landtag.

Mit dem neuen Zuhause für „Flocki“ wollen Stadt, Verein und Arbeitsgruppe einen Beitrag zum Schutz von Wildbienen leisten. Rund zwei Drittel der Arten gelten als ausgestorben oder bedroht. „90 Prozent aller Pflanzen können aber nur durch die Bestäubung überleben und sind deswegen auf Insekten angewiesen“, sagt die Umweltbürgermeisterin. Mit dem Verzicht auf Glyphosat und das Mähen von Wiesen tut die Verwaltung ebenfalls etwas, um das zunehmende Insektensterben zu stoppen. Noch ist die Artenvielfalt in Dresden hoch – allein 200 Wildbienen gibt es im Großen Garten.

