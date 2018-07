Tote nach Bootsunglücken

Bangkok. Rettungsteams haben nach Bootsunglücken vor der Küste Thailands

21 Leichen geborgen. 35 weitere Menschen wurden am Freitag noch vermisst. Bei den meisten handelt es sich nach Angaben des Katastrophenschutzes um chinesische Touristen. Bei starkem Wind und hohen Wellen waren am Donnerstag vor der Küste der thailändischen Ferieninsel Phuket zwei Boote gesunken. Ein weiteres Boot sank vor der Insel Koh He. Zudem ging eine Jacht vor der Insel Koh Mai Ton unter. (dpa)

