Tödlicher Arbeitsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt Puschwitz/Neschwitz. Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.55 Uhr auf der S 98 zwischen Puschwitz und Neschwitz ist ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Der 40-Jährige kam mit seiner Suzuki Bandit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und kam erst in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Biker wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Kameraden der örtlichen Feuerwehr waren im Einsatz, um einen Brand des Feldes zu verhindern. Die Staatsstraße blieb für zwei Stunden voll gesperrt.

Staatsschutz ermittelt Kamenz. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt jetzt zu einem Vorfall in Kamenz. Unbekannte hatten im Volkspark am Lessingplatz mehrere Sitzbänke beschädigt. Die Täter rissen Latten ab und schmierten mit weißer Farbe mehrere Hakenkreuze, SS-Runen sowie diverse Aufschriften an insgesamt sechs Bänke. Der Schaden beträgt etwa 1800 Euro. Die Polizei wurde darüber am Donnerstag informiert. Sie bitte um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung beitragen können. Hinweise an die Polizei unter Telefon 03578 3520

Bulle eingefangen Elstra. Am Donnerstagvormittag alarmierte eine Einwohnerin des Ortsteiles Gödlau die Polizei. In ihrem Garten in Gödlau stehe eine Kuh, die alles abfrisst, sagte sie am Telefon. Die eingesetzten Polizeibeamten ermittelten den Besitzer des Tieres, das ein ausgewachsener Bulle war. Gemeinsam mit dem 60-jährigen Halter wurde das Tier von dem Grundstück in der Dorfstraße zurück in den Stall gebracht.

Einbrecher gefasst Bischofswerda. Am Donnerstagabend alarmierten Anwohner die Polizei, als eine Person in ein Gebäude an der Kirchstraße in Radeberg einstieg. Am Tatort erwischten die Beamten einen 41-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann Durst. – der Bischofswerdaer trank auf der Baustelle vermutlich eine Flasche Bier und eine Flasche Wasser aus. Die Beamten sicherten Spuren, nahmen die Personalien des Einbrechers auf und verwiesen ihn des Ortes. Die Kriminalpolizei wird sich mit dem Fall befassen.

Erneut erwischt Bautzen. Das zweite Mal binnen 24 Stunden ertappten Polizisten am Donnerstagabend an der Niederkainaer Straße in Bautzen einen 51-Jährigen, der mit einem Auto fuhr, aber keinen Führerschein mehr besaß. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel des Pkw sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Navi gestohlen Bischofswerda. Unbekannte haben am Donnerstag in Bischofswerda vergeblich versucht, einen Skoda Octavia zu stehlen. Die Täter brachen das an der Karl-Liebknecht-Straße abgestellte Auto auf. Als ihnen das Starten des Motors nicht gelang, entwendeten sie ein mobiles Navigationsgerät im Wert von etwa 100 Euro. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei konnte Spuren sichern.

Munition gefunden Königsbrück.Ein Mann hat an einem Steinbruch an der Höckendorfer Straße Munition gefunden und am Donnerstag die Polizei informiert. Es handelte sich dabei um einen acht mal zwei Zentimeter großen Artillerieknallkörper, der nur elektrisch gezündet werden konnte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernahm diesen zur Vernichtung.