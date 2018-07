Tischler-Innung zeigt Gesellenstücke

Am Sonnabend, dem 21. Juli lädt die Tischler-Innung Bautzen von 14 bis 16 Uhr in schöner Tradition wieder einmal alle interessierten Bürger zur Ausstellung der Gesellenstücke in die Ewag Kamenz ein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Auch in diesem Jahr können sich interessierte Gäste vom fachlichen Können der Auszubildenden nach Beendigung der dreijährigen Lehrzeit in den verschiedenen Spezialgebieten überzeugen. Sie waren unter anderem in den Fachbereichen Türenbau, Möbel- oder Treppenbau tätig. Man wird sicherlich von der Vielfältigkeit und Kreativität der angefertigten Stücke unserer Auszubildenden überrascht sein. Die Tischler-Innung Bautzen freut sich auf den Besuch möglichst vieler Neugieriger in den Räumen des Gastmitgliedes Ewag Kamenz. (SZ)

zur Startseite