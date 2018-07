Tiefgarage im Quartier 1 ist zwei Wochen gesperrt Die Parksituation in Pirna wird nicht besser. Vom 9. bis 22. Juli können Autofahrer ihr Fahrzeug nicht in der Tiefgarage im Quartier 1 abstellen.

Für zwei Wochen ist die Tiefgarage im Quartier 1 in Pirna gesperrt. © Symbolfoto: Daniel Förster

Pirna. Jetzt werden die Parkplätze knapp: Die Tiefgarage im Quartier 1 an der Langen Straße wird für zwei Wochen gesperrt. Vom 9. bis 22. Juli können Autofahrer ihre Wagen nicht auf den unterirdischen Stellplätzen abstellen. Die Zufahrt ist dicht, weil Arbeiter direkt davor die Lange Straße sanieren. Die Arbeiten sind Teil des Vorhabens, Flutschäden von 2013 an der Langen Straße zu beseitigen. Das erste Baufeld erstreckt sich von der Töpfergasse bis zur Niederen Burgstraße und ist noch bis zum 11. September gesperrt, allerdings nur abschnittsweise, damit die Tiefgarage größtenteils erreichbar bleibt – bis eben auf diese 14-tägige Sperrung. Trotz der großen Anzahl schwindender Parkflächen richtet die Stadt keine Ausweichstellplätze ein, laut des Rathauses müssen sich Autofahrer selbst Ausweichparkplätze in der Nähe suchen. Der zweite Bauabschnitt der Langen Straße, der von der Niederen Burgstraße bis zum Steinplatz reicht, ist dann vom 11. September bis 15. November gesperrt. Die Umleitung führt über Kirchplatz und Töpfergasse. (SZ/mö)

zur Startseite