Theaterferien an der neuen Bühne

Senftenberg. Spielzeitpause an der neuen Bühne Senftenberg: Bis 15. August verabschiedet sich das Theater in die Theaterferien, auch die Theaterkasse im Besucherzentrum öffnet zu geänderten Zeiten.

Im Amphitheater am Großkoschener See, der Sommerspielstätte des Senftenberger Theaters, warten indes viele Vorstellungen auf Groß und Klein. Ob „Der Traumzauberbaum – Das Geburtstagsfest“ (am 29. Juli um 11 Uhr) „17 Hippies. Tour 2018“ (am 3. August um 20 Uhr), Florian Schröder mit „Ausnahmezustand“ (am 18. August um 20 Uhr) oder Karussell mit „Ehrlich will ich bleiben“ (am 25. August um 19.30 Uhr), der bunte Mix aus Theater, Kabarett, Musik und Show sorgt Sommerunterhaltung.

Die Spielzeit 2018/2019 wird ganz traditionell mit dem Spektakel starten, bei dem es diesmal stürmisch zugehen wird: „Das Spektakel 2018: Stürme“ verwandelt die neue Bühne ab dem 29. September an 10 Terminen zum geheimnisvollen Schiffs- und Inseltheater und wird damit zum Schauplatz für William Shakespeares „Der Sturm“ – der Geschichte über den Zauberer Prospero und seiner Tochter, die einst durch Prosperos Bruder auf hoher See ausgesetzt und auf einer Insel gestrandet, nun an diesem Rache üben wollen… (red/aw)

Karten für alle Veranstaltungen im Amphitheater sowie „Das Spektakel 2018: Stürme“ können an der Theaterkasse im Besucherzentrum erworben werden. Diese ist in den Ferien zu veränderten Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr.

