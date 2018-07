Termin für Ausbau der Hirschkurve steht fest Ottendorf-Okrilla ist ab 23. Juli für den Durchgangsverkehr dicht. Dann verschwindet ein Nadelöhr.

War bisher immer ein Nadelöhr in Ottendorf-Okrilla: die sogenannte Hirschkurve. Dieser Fahrbahnbereich wird in den kommenden Monaten verbreitert.

Ottendorf-Okrilla. Vor allem für die Brummi-Piloten war diese Stelle in Ottendorf-Okrilla immer wieder eine große Herausforderung: die sogenannte Hirschkurve. Eine recht enge Kurve in dem Ort, die bisher so manchem Lkw-Fahrer schon mal den Angstschweiß auf die Stirne trieb. Aber damit ist es nun bald vorbei. Denn diese an dieser Stelle recht schmale Fahrbahn soll nun verbreitert werden.

Denn laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wird die Bundesstraße 97 im Bereich der Hirschkurve nun ausgebaut. Heißt: Die Bundesstraße 97 wird vom 23. Juli an komplett gesperrt. Dabei wird die Fahrbahn der B 97 auf einer Länge von rund 300 Metern grundhaft ausgebaut. Mit diesem Ausbau der B 97 sollen gleichzeitig auch die strukturellen Schäden am Asphaltoberbau beseitigt und die enge Hirschkurve entschärft werden. Wird die geplante Fahrbahnbreite rund 7,5 Meter betragen. In der Hirschkurve erfolgt eine Kurvenradiuserweiterung um einen halben Meter in Richtung Kurveninnenseite.

Um diese Verlegung im Kurvenbereich durchführen zu können, wird das Gebäude Königsbrücker Straße Nummer 5 mit allen Nebengebäuden komplett abgebrochen. Zur Fahrbahnerweiterung in diesem Bereich wird auch in Richtung Königsbrück ein Rad- und Gehweg errichtet. Auf der rechten Seite soll ein Gehweg entstehen. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen werden auch Medienleitungen neu verlegt respektive umverlegt. Zu Beginn der Bauarbeiten soll der vorhandene Hochwasserdurchlass abgebrochen und durch zwei Stahlbetonrohre ersetzt werden. Als Absturzsicherung wird auf beiden Seiten ein Gelände befestigt. Damit verbunden sind weitere Bauarbeiten.

So wird die bisherige Stützmauer an der Königsbrücker Straße 3 abgebrochen und durch eine 80 Zentimeter hohe Mauer aus Winkelstützen ersetzt. Der Grundstückseingang wird erneuert, soll dort eine neue Treppe eingesetzt werden. Eine weitere Stützmauer an der Königsbrücker Straße 7 wird abgebrochen. Der dortige Zaun wird, da er noch benötigt wird, abgebaut. Zwischen Nachbargrundstück und Grundstückszugang erfolgt die Anlage einer Mauer aus Winkelstützen mit einer Höhe von 0,40 bis 1,30 Meter. Die Stützwand an der Königsbrücker Straße 11 wird ebenfalls abgebrochen und als eine mit Winkelstützen versehene Mauer mit einer Höhe zwischen einem und zwei Metern neu errichtet.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten, so Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert, sei die B 97 sowohl für den regionalen als überregionalen Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geleitet. So wird der Durchgangsverkehr auf der B 97 zwischen Dresden und Königsbrück in Abstimmung mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden der Landkreise Bautzen und Meißen über die S 177 (Radeburg), die S 100 (Glauschnitz) und über die B 98 (Laußnitz) umgeleitet. Auch in der Gegenrichtung werden die Umleitungsstrecken ausgeschildert. Der überregionale Durchgangsverkehr zwischen Dresden und Hoyerswerda wird über die A 13-Anschlussstelle Thiendorf und die B 98 nach Laußnitz auf die B 97 umgeleitet.

Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen rund 946 000 Euro und werden vom Bund finanziert. Bis Mitte November 2018 sollen die Arbeiten rund um die Hirschkurve abgeschlossen werden, dann wird man wieder ungehindert durch Ottendorf-Okrilla fahren können.

