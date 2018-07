Tempo runter in Dorfhain Auf der Obercunnersdorfer Straße darf nur noch 20 km/h schnell gefahren werden, zur Sicherheit der Kinder.

Dorfhain. Auf der Obercunnersdorfer Straße in Dorfhain müssen sich Autofahrer ab sofort umsehen. Die Gemeinde reduziert entlang der Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf 20 Stundenkilometer. Die Verbindungsstraße nach Obercunnersdorf verfüge zwar über eine ortsübliche Breite. Allerdings fehle ein Fußweg, was die Situation für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich mache, heißt es zur Begründung. Das Problem habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschärft, da immer mehr Kinder in den Wohngebieten entlang der Obercunnersdorfer Straße zu Hause sind.

„Sowohl aus Richtung der Bergstraße als auch aus Richtung Obercunnersdorf kommen Pkws und Großfahrzeuge gefahren“, erklärt die Dorfhainer Rathausspitze. Hinzu kämen landwirtschaftliche Maschinen, die saisonbedingt die Straße nutzen und wegen ihrer Breite zur Gefahr werden können. Aus diesen Gründen haben die Anlieger der Obercunnersdorfer Straße beantragt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf 20 Stundenkilometer herabzusetzen.

Die Gemeindevertreter in Dorfhain diskutierten jüngst darüber, wie das Problem auf der Ortsverbindungsstraße zu lösen ist. Neben einem Tempo-20-Schild wurde eine Tempo-20-Zone und ein Hinweisschild „Achtung Kinder“ besprochen.

Die Entscheidung fiel schließlich mehrheitlich auf ersteres Verkehrszeichen. „Die Geschwindigkeitsreduzierung an dieser Straße ist dringend erforderlich“, sagt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Das Tempo-20-Schild sei hier die wirksamste Lösung.

