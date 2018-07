Tempo 30 auch in Krumhermsdorf? Weil Ortskundige das Dorf als Umleitung für die gesperrte Straße über den Unger nutzen, herrscht viel Verkehr. Zu viel für Tempo 50 auf den engen Straßen.

© Steffen Füssel

Neustadt. Durch die Sperrung der S 154 hat sich das Verkehrsaufkommen in Krumhermsdorf und Schönbach deutlich erhöht. Kaum ein Ortskundiger nutzt die offizielle Umleitung über Ehrenberg. Die Stadt Sebnitz hatte schon vorsorglich Tempo 30 durch Schönbach eingerichtet. Nun überlegt auch Neustadt, die Geschwindigkeit in Krumhermsdorf zu drosseln. „Wir lassen diese Möglichkeit gerade prüfen“, informiert Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Als erste Maßnahme hatte die Stadt vor ein paar Tagen den Ulbersdorfer Weg zur Einbahnstraße gemacht. Die Trasse sei einfach zu schmal für entgegenkommenden Verkehr, heißt es aus dem Rathaus. Die Regelung wird während des Dorffestes Krumhermsdorf kurzzeitig aufgehoben, nämlich vom 13. Juli, 18 Uhr, bis 15. Juli, 10 Uhr. Nach den Feierlichkeiten tritt die Regelung wieder in Kraft. (SZ/nr)

