Telefonbetrüger scheitern Eine angebliche Verwandte wollte von einem älteren Mann mehrere Tausend Euro haben. Der 81-Jährige durchschaute den Trick jedoch.

Frankenberg. Beim Versuch, einen Senior mit einem Trick um seine Ersparnisse zu bringen, sind Telefonbetrüger am Mittwoch gescheitert. Laut Polizei rief gegen 11 Uhr eine Unbekannte bei einem 81-jährigen Senior in Frankenberg an und gab sich als Verwandte aus. Sie bat ihn kurzfristig um etwa 30000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung.



Doch der Herr durchschaute den Trick. Misstrauisch gab er der Anruferin zu verstehen, dass er solche Anliegen nicht telefonisch kläre. Daraufhin verständigte der Senior seine Tochter und rief die Polizei. Dem Geschädigten entstand kein Schaden durch sein aufmerksames und überlegtes Handeln. (DA)



Die Polizei empfiehlt, nicht auf Geldforderungen am Telefon einzugehen, bei Verwandten nachzufragen und gegebenenfalls die Polizei zu rufen.

