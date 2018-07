Teilzeit-DJ wird Chef bei Goldman Sachs

New York. Die Investmentbank Goldman Sachs macht den geplanten Wechsel an ihrer Spitze offiziell: Lloyd Blankfein wird Ende September als Vorstandschef zurücktreten und zum Jahresende den Verwaltungsratsvorsitz abgeben. Das teilte die US-Bank am Dienstag mit. Sein Nachfolger auf beiden Posten wird Vorstand David Solomon, der im April bereits zur alleinigen „Nummer zwei“ hinter Blankfein befördert worden war und in seiner Freizeit als DJ auflegt. Dank guter Geschäfte an den Kapitalmärkten verdiente Goldman Sachs im zweiten Quartal deutlich mehr als erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um 44 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar (2,0 Mrd. Euro). Die Erträge kletterten um 20 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. (dpa)

zur Startseite