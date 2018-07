Teigwaren-Mitarbeiter wählen Betriebsrat Die Gewerkschaft lobt die Geschäftsführung für die gute Zusammenarbeit. Doch die Nachricht von den Kürzungen im Nudelcenter kommt für sie völlig überraschend.

Riesa. Die Mitarbeiter der Teigwaren Riesa GmbH haben in den vergangenen Tagen zum ersten Mal einen Betriebsrat gewählt. Er wurde am Donnerstag nach der Auszählung gegründet und ist seit der Wahl des Vorsitzenden am Freitag im Amt, erklärte der Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG), Thomas Lißner, auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. Anlass für die Neugründung sei das Bedürfnis der Mitarbeiter nach mehr Mitbestimmung im Unternehmen gewesen.

Die eigentlich Wahlphase habe bereits vor sechs Wochen mit einer Versammlung begonnen, an der mehr als 85 Prozent der Belegschaft teilgenommen hatten. „Das ist selten, dass so ein großes Interesse besteht und dass die Versammlung durch die Geschäftsführung so gut vorbereitet wird“, sagt Thomas Lißner. Er habe Teigwaren-Geschäftsführerin Irmgard Freidler bisher als sehr kooperativ kennen gelernt. Störfeuer irgendwelcher Art habe es nicht gegeben.

Die Nachricht von den Kürzungen der Öffnungszeiten im Nudelcenter und beim Personal einen Tag vor der Gründung des Betriebsrates sei für ihn und die Mitarbeiter deshalb völlig überraschend bekommen und „unbegreiflich“. „Wir sind schockiert, dass gerade jetzt solche Maßnahmen geplant werden“, so der Gewerkschaftssekretär. Die Mitarbeiter hätten die NGG bereits um Hilfe gebeten. Ob es Gespräche mit der Geschäftsführung zu den Kürzungen geben wird, ist allerdings noch unklar.

Links zum Thema Teigwaren entlassen Mitarbeiter

Am Mittwoch hatte die Teigwaren GmbH Riesa auf Nachfrage bekannt gegeben, dass es künftig keine Frühlings- und Adventsmärkte mehr geben wird. Zudem werde das Nudelcenter mit Restaurant und Nudelkontor ab Oktober nur noch wochentags 10 bis 18 Uhr öffnen - die Abend- und Wochenend-Öffnungen entfallen komplett. In dem Zusammenhang will die Geschäftsführung neun Stellen streichen und begründete den Schritt mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft - der Teigwaren-Produktion. Zudem sei das Nudelcenter zwar ein wichtiger Teil des Marketingkonzeptes, aber sowieso eher ein Zuschussgeschäft.

zur Startseite