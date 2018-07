Teigwaren entlassen Mitarbeiter Das Unternehmen kürzt Öffnungszeiten – und Personal. Die Geschäftsführung nennt dafür Gründe.

Die Teigwaren Riesa GmbH an der Merzdorfer Straße in Riesa beherbergen nicht nur die Nudelproduktion, sondern auch Museum, Restaurant, Kochstudio und Shop. Etwa 150 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. © Klaus-Dieter Brühl

Riesa. Die Kürzung der Öffnungszeiten im Nudelcenter wird auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Teigwaren Riesa GmbH haben. Das kündigte Oliver Freidler, Mitglied der Geschäftsführung, gegenüber der Sächsischen Zeitung an. Die Kürzungen beim Personal sollen laut Sozialplan erfolgen und seien bereits in die Wege geleitet. Konkret betroffen sind neun Stellen, darunter sechs mit befristeten Arbeitsverträgen. Den Mitarbeitern mit unbefristeten Verträgen werden andere Stellen im Unternehmen angeboten. „Der Punkt fällt uns sehr schwer, denn wir sind mit unseren Mitarbeitern sehr zufrieden“, sagt Oliver Freidler. Die Mitarbeiter seien bereits über die Pläne informiert worden.

Grund für die Entlassungen sei das geänderte Geschäftsmodell des Unternehmens, bei dem man sich auf das Kerngeschäft besinnen will – die Nudelproduktion. Und da werde sogar weiter ausgebaut. Aktuell investieren die Teigwaren etwa 600 000 Euro in die Erweiterung der Verpackungslinie und suchen zudem neue Mitarbeiter für den Produktions- und Verpackungsbereich. Darauf liege derzeit der gesamte Fokus des Unternehmens.

Das Nudelcenter mit gläserner Produktion, dem Shop „Nudelkontor“, dem Kochstudio und dem Restaurant „Makkaroni“dagegen sei zwar ein sehr wichtiger Bestandteil des Marketings. „Es ist aber mehr Investition als Profitcenter. Wir sind froh, wenn wir dort einigermaßen kostendeckend arbeiten“, erklärt Oliver Freidler. „Es läuft, das ist richtig“, sagt der Vertriebsleiter auf den Hinweis vieler SZ-Leser, dass im „Makkaroni“ manchmal kein Tisch mehr zu bekommen sei. „Aber es gibt auch große Leerlaufzeiten. Fast jeder Nachmittag ist generell Leerlaufzeit.

Auch an vielen Sonntagen – gerade im Sommer – ist sehr wenig los“, so Oliver Freidler, „das Personal ist ja aber auch in dieser Zeit da.“ – Überlegungen, das 2004 eröffnete Nudelcenter ganz zu schließen, habe es trotzdem nicht gegeben. „Das ist auch perspektivisch nicht unser Plan.“

Links zum Thema „Dieser Schritt geht in die falsche Richtung“

Denn das Restaurant sei nicht nur gleichzeitig Betriebskantine für die rund 150 Mitarbeiter des Unternehmens. Es soll auch weiterhin zum Gesamterlebnis beitragen: Die Besucher der gläsernen Produktion – die auch jetzt schon nur wochentags 9 bis 17 Uhr und nach Anmeldung geöffnet hat – können nach der Besichtigung also weiterhin im Restaurant essen und im Kontor einkaufen. Das gehe auch mit den gekürzten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, die ab Oktober gelten sollen. Bislang hat das Nudelkontor montags bis samstags 9 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Makkaroni sogar täglich 10 bis 23 Uhr.

„Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass mit den kürzeren Öffnungszeiten der Gesamtumsatz zurückgeht“, sagt Oliver Freidler. Er verstehe zum Teil auch die Kritik aus der Bevölkerung. „Das ist keine schöne Situation. Aber es ist keine Entscheidung gegen Riesa. Und ich bin überzeugt, dass es für unser Unternehmen der richtige Schritt ist.“

Dem gehe es grundsätzlich aber derzeit sehr gut. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die Teigwaren nach eigenen Angaben einen Umsatz von etwa 36 Millionen Euro und wuchs seit 2010 stetig um jährlich zwei bis fünf Prozent.

zur Startseite

Artikelempfehlung Teigwaren entlassen Mitarbeiter Riesa. Die Kürzung der Öffnungszeiten im Nudelcenter wird auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Teigwaren Riesa GmbH haben. Das kündigte Oliver Freidler, Mitglied der Geschäftsführung, gegenüber der Sächsischen Zeitung an. Die Kürzungen beim Personal sollen laut Sozialplan erfolgen und seien bereits in die Wege geleitet. Konkret betroffen sind neun Stellen, darunter sechs mit befristeten Arbeitsverträgen. Den Mitarbeitern mit unbefristeten Verträgen werden andere Stellen im Unternehmen angeboten. „Der Punkt fällt uns sehr schwer, denn wir sind mit unseren Mitarbeitern sehr zufrieden“, sagt Oliver Freidler. Die Mitarbeiter seien bereits über die Pläne informiert worden. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/teigwaren-entlassen-mitarbeiter-3970338.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: