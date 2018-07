Teigwaren bleiben am Wochenende geschlossen Das Riesaer Unternehmen hat kürzere Öffnungszeiten seines Restaurants angekündigt. Auch die Frühlings- und Adventsmärkte wird es nicht mehr geben.

Das Nudelcenter der Teigwaren Riesa GmbH wird ab Oktober nur noch Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben. © Klaus-Dieter Brühl

Riesa. Das Nudelcenter der Teigwaren Riesa GmbH wird ab Oktober nur noch Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben. Sowohl der Teigwaren-Shop „Nudelkontor“ als auch das Restaurant „Makkaroni“ bleiben abends und am Wochenende geschlossen. Zudem hat das Unternehmen angekündigt, dass es auch keine Advents- und Frühlingsmärkte mehr geben wird.

„Da die Aufrechterhaltung der Abendgastronomie, der langen Öffnungszeiten im „Nudelkontor“ oder die Durchführung von großen Events am Wochenende oder an Feiertagen mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden sind, haben wir uns entschlossen die Änderung der Öffnungszeiten durchzuführen“, heißt es dazu von der Geschäftsführung. Die bereits jetzt fest gebuchten, größeren Abendveranstaltungen im Restaurant „Makkaroni“ wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern würden allerdings noch durchgeführt.

Das Nudelcenter existiert seit dem Jahr 2004 direkt am Hauptsitz der Firma an der Merzdorfer Straße in Riesa. Neben „Nudelkontor“ und dem Restaurant „Makkaroni“ gehören dazu auch Betriebsführungen durch die „Gläserne Produktion“, Kochshows im Kochstudio sowie das Nudelmuseum. Ziel des Nudelcenters sei es, die Kunden an die Marke zu binden und damit positive Erlebnisse zu verbinden. Trotz geänderter Öffnungszeiten versteht sich das Unternehmen weiterhin als Tourismusmagnet, heißt es. Die Inhaberfamilie Freidler bekenne sich zudem klar zur Teigwaren Riesa GmbH und plane, das Unternehmen und die Marke weiterhin zu stärken. (SZ/ste)“

