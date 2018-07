Tee-Ernte startet viel früher als sonst Bombastus hat in Wurgwitz mit dem Pflücken der Salbeiblätter begonnen. Gerechnet wird mit fast 50 Tonnen Ertrag.

Auf den Feldern von Bombastus wird Salbei für Tee maschinell geerntet. © Karl-Ludwig Oberthür

Das fast durchgehend sommerliche Wetter in den vergangenen Tagen beschert dem Freitaler Naturheilmittelhersteller Bombastus eine rekordverdächtig frühe Tee-Ernte. Wie eine Sprecherin mitteilte, seien die Blätter jetzt schon reif zum Pflücken – etwa zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Insgesamt sind zwölf Hektar Fläche in Freital-Wurgwitz für die Tee-Ernte vorgesehen. Die Ernte dauert voraussichtlich bis Mitte August.

Alle zwei bis drei Tage fährt eine spezielle Maschine die Ernte ein. Ausschlaggebend für den Rhythmus ist der Prozess der Trocknung und weiteren Verarbeitung. Zwei Tage lang werden die Teeblätter auf etwa acht Meter langen Förderbändern unter Zufuhr von temperierter Luft über acht Ebenen bewegt. Im Anschluss erfolgt die Nachtrocknung in einer großen Trocknungswanne. Das Unternehmen rechnet mit rund vier Tonnen Ertrag pro Hektar. Nach dem Trocknungs- und Rebelprozess verbleibt eine Tonne Trockentee, die im Anschluss verpackt und an die Apotheken ausgeliefert wird.

Der Anbau der Salbeipflanze und ihre Verarbeitung ist das Herzstück von Bombastus. Der Naturheilmittel-Hersteller gilt als einer der größten Anbaubetriebe von mehrjährigem Salbei in Europa und ist nach eigenen Recherchen das weltweit einzige Unternehmen, das die komplette Pflanze von der Wurzel bis zur Blüte verarbeitet.

Der überwiegende Teil der Salbeipflanzen wird zu Tee verarbeitet. Darüber hinaus verwendet Bombastus den Salbei für etwa 20 weitere Produkte, zum Beispiel für Salben, Mundwasser oder Zahncreme.

