Taucher bergen Ertrunkenen aus dem Tornoer Teich

Tragisch endete am Dienstag für einen 87-jährigen Mann der Badeausflug an den Tornoer Teich. Er war am Nachmittag ins Wasser gegangen. Gegen 16.30 Uhr bemerkten seine Angehörigen, die mit am Teich waren, sein Verschwinden. Wie es heißt, haben sie erst einmal rund eine halbe Stunde selbst nach dem Vermissten gesucht. Doch von dem Rentner fehlte jede Spur.

Daher wurde die Rettungsleitstelle Hoyerswerda alarmiert. Die schickte die Lautaer Ortsfeuerwehren und die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda, die zwei Boote für die Suche vom Wasser aus mitbrachte, an den Tornoer Teich. Doch weder der Einsatz einer Schleppleine noch der Einsatz einer Wärmebildkamera führten zum Auffinden des Vermissten. Daraufhin wurden Taucher einer Tauchschule aus Bautzen sowie Zittau angefordert. Die stießen gegen 21 Uhr nach rund fünfminütiger Suche auf den leblosen Körper des Mannes. Entdeckt wurde er in rund dreieinhalb Metern Tiefe auf der dem Hauptbadestrand gegenüberliegenden Teichseite. Der Einsatz am Tornoer Teich wurde gegen 22 Uhr beendet.

Hinweise auf ein Fremdverschulden waren nach ersten Ermittlungen nicht ersichtlich, so die gestrige Mitteilung aus der Polizeidirektion Görlitz. (rgr)

zur Startseite