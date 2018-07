Tankstellen-Räuber in Untersuchungshaft Der 30-jährige Tatverdächtige wurde am Montagabend in Hoyerswerda aufgegriffen.

Symbolbild © Symbolbild/dpa/Patrick Pleul

Auf der Suche nach einem Fahrraddieb hat eine Streife des örtlichen Polizeireviers am Montagabend in Hoyerswerda einen mutmaßlichen Räuber dingfest gemacht. Darüber informierten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Görlitz gestern in einer gemeinsamen Pressemitteilung. In der heißt es weiter, dass die Polizisten an der Mittelstraße einem Hinweis zu einem gestohlenen Fahrrad nachgegangen sind, als sie in einem Hausflur auf den 30-Jährigen stießen und ihn an Ort und Stelle festnahmen.

Ein Überfall und ein Diebstahl

Dank akribischer Arbeit der Kriminalisten des Hoyerswerdaer Reviers konnten dem Tatverdächtigen bisher zwei Delikte mit Tatort in Hoyerswerda zugeordnet werden. So soll der Mann für den Überfall auf die Jet-Tankstelle an der B 97 am 12. Juni verantwortlich sein. Dabei soll er unter Vorhaltung einer Pistole einen Angestellten aufgefordert haben, ihm Bargeld zu übergeben und anschließend versucht haben, weitere Scheine aus der Kasse zu nehmen, dies die Schilderung in der Pressemitteilung. Es wurden ca. 450 Euro entwendet. Auch auf das Konto des 30-Jährigen soll ein Diebstahl von Mobiltelefonen, Geldbörsen und weiteren Wertgegenständen aus Schülerrucksäcken gehen. Dieser hat sich am 18. April in der Umkleidekabine der Turnhalle des Lessing-Gymnasiums ereignet.

Beweismittel sichergestellt

Nach der Festnahme des Beschuldigten führte die Polizei Durchsuchungsmaßnahmen durch, bei denen die Beamten umfangreiche Beweismittel sicherstellten. Nun gilt es, diese den einzelnen Straftaten zuzuordnen und zu erforschen, ob dem Mann weitere Taten zur Last gelegt werden können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz entschied der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bautzen, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft zu vollziehen ist. (red/rgr)

