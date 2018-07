Strohpresse brennt Auf dem Heimweg vom Feld bricht das Feuer aus und sorgt gleich für mehrere kleine Brände. Es ist nicht der einzige Einsatz der Radeburger Wehren.

Radeburg. Donnerstagmittag kurz vor dreiviertel eins. Die Leitstelle in Dresden löst einen Großeinsatz aus. Alarmiert werden die freiwilligen Feuerwehren von Radeburg, Bärwalde, Bärnsdorf, Steinbach, Moritzburg, Weinböhla und Ebersbach. Der Grund: Um Bärwalde wurden gleich mehrere Brände auf Wiesen und Feldern gemeldet.

Zum Glück erweist sich die Situation für die Feuerwehrleute vor Ort dann nicht als so dramatisch, wie zunächst angenommen. Wie Radeburgs Stadtwehrleiter Marcus Mambk der SZ sagt, können die Weinböhlaer Kameraden daher auch gleich wieder abbestellt werden. Die anderen rücken den an mehreren Stellen züngelnden Flammen zu Leibe.

Was zuvor passiert war, berichtet der Bärwalder Landwirt Christian Damme der SZ: „Ich habe am Vormittag gemeinsam mit meinem Enkel Mio auf einem Feld in Richtung Moritzburg Stroh gepresst.“ Da die Strohpresse nicht mehr ganz die Neuste ist und die Ballen nicht automatisch eingewickelt werden, durfte das der Enkel übernehmen.

„Als die letzte Rolle voll war und wir zum Mittag fahren wollten, hat Mio noch zu mir gesagt: ,Opa, wir müssen noch die Rolle rausnehmen‘.“ Er habe darauf geantwortet, dass sie die nicht auf dem Feld lassen, sondern in der Presse gleich mitnehmen. Keine gute Entscheidung, wie sich wenig später zeigt, aber nicht vorhersehbar war.

„Offenbar ist ein Lager der Strohpresse heiß gelaufen, sodass diese anfing zu brennen“, sagt der Landwirt. Allerdings habe er das vorn auf dem Traktor nicht gleich gemerkt. Und so lösten sich glimmende Strohstücken von der großen Rolle, die das trockene Gras und auch ein bisschen Getreide am Wegesrand entzündeten.

Neben der Feuerwehr seien sofort auch Nachbarn mit Wasserfässern zu Hilfe geeilt. „Zum Glück konnte sich das Feuer so nicht ausbreiten“, sagt der Bärwalder. Seine Strohpresse ist aber wohl nicht mehr zu gebrauchen.

Der Einsatz am Donnerstagmittag war für die Kameraden der Radeburger Wehren indes nicht der einzige in den zurückliegenden beiden Tagen. Am Mittwochmittag brannte es auf einem Stoppelfeld der Agrargenossenschaft Radeburg an der Umgehungsstraße am Meißner Berg. Ursache könnte eine weggeworfene Kippe sein. Gefahr geht laut dem Stadtwehrleiter aber auch von heißen Autoteilen aus. Auf trockenen Wiesen oder Straßenrändern sollte daher nicht geparkt werden.

Nach dem Brand am Mittwoch, der zum Glück keinen Schaden anrichtete, waren die Kameraden gerade eingerückt, da mussten sie schon wieder raus. „Auf der Autobahn zwischen Radeburg und Thiendorf hatte ein Pkw Feuer gefangen“, sagt Marcus Mambk. Für die Radeburger war das in diesem Jahr bereits der 82. Einsatz.

Heiko Hennersdorf, der Feldbauvorstand der Agrargenossenschaft ist voll des Lobes für die freiwilligen Brandbekämpfer. „Trotz der vielen Einsätze sind sie jedes Mal sofort zur Stelle. Vor dieser Einsatzbereitschaft kann man nur den Hut ziehen.“

