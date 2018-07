Streife zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Laubusch. Am Dienstagmittag hat eine Polizeistreife einen betrunkenen Autofahrer ertappt. Die Beamten stoppten den 47-Jährigen an der Hauptstraße. Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Mannes kamen bei den Polizisten auf und so durfte er „pusten“. Das Gerät zeigte umgerechnet 1,14 Promille an. Damit untersagte die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Der Beschuldigte wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt zu verantworten haben.

Betäubungsmittel

in den Taschen

Lauta. Zwei Männer gerieten am Dienstagnachmittag in den Fokus einer Streife. Bei ihrer Kontrolle an der Einsteinstraße hatten der 21-Jährige und sein elf Jahre älterer Begleiter insgesamt zwei Gramm Cannabis, einen Joint sowie Alufolie mit kristallinen Anhaftungen in den Taschen. Da beide keine Erlaubnis für den Besitz von Betäubungsmitteln vorweisen konnten, beschlagnahmten die Beamten das Rauschgift. Außerdem zeigten sie die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

