Straßenbau auf der Zielgeraden Die Arbeiten in Panschwitz-Kuckau sind so gut wie abgeschlossen. In einer Woche wird die Straße freigegeben.

Die Bauarbeiten auf der S 100 in Panschwitz-Kuckau gehen dem Ende entgegen. © René Plaul

Panschwitz-Kuckau. Mehr als ein Jahr war die Ortsdurchfahrt in Panschwitz-Kuckau gesperrt. Jetzt gehen die Bauarbeiten ihrem Ende entgegen. In einer Woche erfolgt die offizielle Verkehrsfreigabe.

Die Einwohner der Gemeinde sowie Autofahrer zwischen Kamenz und Bautzen mussten aufgrund der Bauarbeiten seit Mai 2017 lange Umwege in Kauf nehmen. Auf der S 100 wurden die Brücke über das Klosterwasser und die Fahrbahn der S 100 erneuert. Gleichzeitig wurde unter anderem der Regenwasserkanal zwischen Poststraße und Klosterwasser erneuert, um bei Starkregen eine bessere Straßenentwässerung sicherzustellen. Rund 1,6 Millionen Euro investierte der Freistaat in das Bauvorhaben.

Derzeit erfolgen auf der neuen Straße bereits die Markierungsarbeiten. Und am Freitag, dem 13. Juli, sind die Einwohner des Ortes und der Umgebung zur feierlichen Verkehrsfreigabe eingeladen. Dazu angesagt hat sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Treff ist 17 Uhr am Haupteingang zum Kloster. Anschließend wird zu einem Imbiss mit musikalischer Umrahmung in die Klosterscheune eingeladen. (szo)

