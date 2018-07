Straßen-Umbenennung formal vollzogen

Ein Teil der Straße „Windspitze“ in Geierswalde heißt jetzt „Zum Leuchtturm“. Es geht um den Abschnitt entlang des Sees zwischen dem Knoten am Hafen und dem Abzweig der „Windspitze“ in Richtung Dorfinneres. Formal ist die Umbenennung erledigt, hieß es auf Nachfrage aus der Elsterheider Gemeindeverwaltung. Die entsprechenden Straßenschilder fehlen aber noch. Sie wurden bestellt, sind aber noch nicht geliefert. Die Umbenennung hatte der Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Hintergrund des Vorhabens ist es, die Verkehrsführung in Geierswalde zu klären. Beispielsweise werden Autofahrer, die zum Leuchtturm wollen, von ihren Navigationsgeräten in die vermeintlich frei befahrbare Straße „Windspitze“ geleitet. Die ist aber eine Sackgasse – was ein Schild auch anzeigt. Zudem sorgt die Vergabe der Hausnummern für Irritationen bei Ortsunkundigen. (aw)

