Strafanzeigen gegen Jugendliche

Nach Flucht überschlagen Kleinsaubernitz. Am späten Dienstagabend hat sich in Kleinsaubernitz ein Auto überschlagen, nachdem der 51-jährige Fahrer von der Polizei geflüchtet war. Eine Streife hatte den Renault Megane zuvor in Malschwitz entdeckt und auch gesehen, dass der Mann am Steuer saß. Er war den Beamten bereits bekannt, weil er keine Fahrerlaubnis hat und in den zurückliegenden Wochen wiederholt bei Schwarzfahrten ertappt worden war. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h versuchte der Ertappte, auf der Staatsstraße zu entkommen. In einer Kurve verlor er aber die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto rammte das Brückengeländer und landete in einem Bachbett. Der 51-Jährige stieg leicht verletzt aus dem Renault. Er war angetrunken und hatte aufgrund des Unfalls leichte Verletzungen erlitten.

In die Leitplanke gekracht Ottendorf-Okrilla. Ein 67-jähriger Fernfahrer ist am Mittwoch mit seinem Gespann bei Ottendorf-Okrilla in die Leitplanke gefahren und hat dabei den Tank der Zugmaschine beschädigt. Der Mann fuhr bis zum Parkplatz „Am Eichelberg“ weiter, stellte dort den Schaden fest und informierte die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Dieselspur, die auf einer Länge von rund zehn Kilometern von der Anschlussstelle Pulsnitz bis zu dem Autobahnparkplatz führte. Ein Abschleppunternehmen pumpte den restlichen Kraftstoff aus dem beschädigten Tank. Der Unfallschaden betrug rund 12 000 Euro.

Versuchter Einbruch Kamenz. Am Dienstagmorgen fiel dem Eigentümer eines VW Polo in Kamenz auf, dass Unbekannte in den zurückliegenden vier Tagen vergeblich versucht hatten, seinen Wagen zu stehlen. Die Täter waren in den am Lessingplatz abgestellten Volkswagen eingedrungen, konnten den Motor jedoch nicht starten. Sie richteten allerdings Schaden in Höhe von rund 500 Euro an. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.