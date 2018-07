Stolperfallen sind verschwunden Über Jahre hat der Weg zwischen Berg- und Etzdorfer Straße in der Kritik gestanden. Nun ist er neu asphaltiert. Trotzdem gibt es noch Klagen.

Der Weg im Park an der Etzdorfer Straße in Roßwein hat einen neuen Asphaltbelag bekommen. © Dietmar Thomas

Roßwein. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das könnten die Nutzer des Verbindungsweges zwischen Berg- und Etzdorfer Straße inzwischen sagen. Jahrelang haben sie sich über den Zustand des Weges beschwert. Zuletzt erst wieder bei der Begehung, zu der sich Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) mit Bauamtsleiterin Petra Steurer und Bauhofchefin Monika Weigel im April aufgemacht hatte (DA berichtete). Auch bei diesem Termin sagten Roßweiner übereinstimmend, dass sich der löchrige und gerade über großen Baumwurzeln holprige Untergrund sehr schlecht laufen lässt. Nutzer mit Rollator oder Kinderwagen und Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, hätten da größere Probleme. Der Weg ähnelte einem Flickenteppich aus Asphaltstücken, Pflaster und Schotter gerade in den Randbereichen. „Inzwischen ist ein neuer Asphaltbelag aufgebracht worden“, sagt Monika Weigel. Damit sind die Nutzer weitgehend zufrieden. Einzig bei Regen würden sich stellenweise große Pfützen bilden. Das findet mancher nicht so optimal. (DA/sig)

zur Startseite