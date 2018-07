Stolperfallen auf dem Parkgelände Viele ältere Bürger nutzen zurzeit das Parkgelände des ehemaligen Oberfriedhofes als Abkürzung. Doch das kann gefährlich werden.

Teilweise sind die Wege auf dem ehemaligen Oberfriedhof, der jetzt ein Parkgelände ist, sehr schlecht. Tiefe Rinnen und hohe Absätze erschweren vor allem älteren Bürgern das Laufen auf diesen Wegen. © André Braun

Döbeln. In den Häusern von Döbeln Ost I leben vor allem ältere Leute. Seit ein neuer Einkaufsmarkt gebaut wird und vorübergehend das Verkaufszelt an der Unnaer Straße steht, nutzen viele die Parkanlage des ehemaligen Oberfriedhofes, um einen kürzeren Weg zu haben. Doch der ist auch gefährlich. „Der Zustand des Parkgeländes ist katastrophal. Die Wege sind zerfahren, ausgespült und zerfurcht. Überall gibt es Löcher und tiefe Rinnen. Die starken Niederschläge in den vergangenen Wochen haben ihr übriges getan“, schrieb Dieter Schertler in einem Brief an den DA. Es sei wirklich bedauerlich, dass ein Kleinod so „vergammle“. Viele Bürger des Wohngebietes würden sich wünschen, dass dem Verfall des Parkgeländes Einhalt geboten wird, so Schertler.

Der DA war vor Ort. Zunächst sind die Wege vom Haupt- und Nebeneingang von der Dresdener Straße aus weitestgehend in Ordnung. Ein Schild weißt lediglich darauf hin, dass es keine Winterwartung gibt.

Der alte Oberfriedhof schloss 1861 und mit dem Bau der Wappenhenschstraße 1892 erfolgte seine Einebnung. Im Jahr 1861 hatte die Stadt das Gelände am oberen Ende der Dresdener Straße erworben, wo der neue Oberfriedhof angelegt werden sollte. Der Chronist Hingst beschreibt die Anlage mit Maß- und Kostenangaben in allen Details. Ein 1865 in Döbeln erlassenes Begräbnis-Regulativ gab vor, dass auf den Oberfriedhof nur Verstorbene aus Döbeln zur Beisetzung zugeordnet werden, die östlich der Kreuzstraße beziehungsweise Stadthausstraße sowie des Staupitz- und Klosterviertels wohnten. Es gab in drei Klassen unterteilte Grabstellen. Im Jahr 1986 wurde der dritte Oberfriedhof geschlossen, weil er nicht zwischen die Wohngebiete von Döbeln Ost I und Ost II passen würde. An deren Stelle befindet sich eine Parkanlage. Nur die erhaltenen deutschen Soldatengräber in der Nähe des Friedhofwärterhauses und die Gräber von sowjetischen Soldaten erinnern noch an die frühere Bestimmung des Geländes. Quelle: doebeln-entdecken.de

Doch je näher sich der Fußgänger der Treppe, die zur Unnaer Straße führt, nähert, umso schwieriger wird es, die Wege zu begehen. Etwa zehn Zentimeter tief sind Rinnen ausgespült. An manchen Stellen ist es schwierig beziehungsweise kaum möglich, ein gerades Stück Weg zu finden, auf dem ein sicheres Laufen möglich ist. Gerade für den älteren Bürger, der in manchen Fällen Behinderungen haben, fällt es schwer, den Weg zu nutzen. Alternativ könnte die Verbindung um das Parkgelände genommen werden. Aber dann müssen die Senioren ein ganzes Stück weiter laufen.

Für Ordnung sorgt ein Mann in einem orangefarbenen Anzug, im Auftrag der Stadt. Er liest den Müll auf dem Weg und unter den Büschen auf. Er hat sogar zwei große Tüten an die Bank gehangen, damit der Unrat nicht ins Gelände geworfen wird. Er habe zwar auch den Schlamm, den es auf die Wege gespült hatte, zur Seite geräumt, aber die starken Unebenheiten kann er nicht beseitigen. Auch nicht den Grobmüll, der an der Treppe abgelagert worden ist. In diesem Bereich sind die Unebenheiten zwar nicht so groß, dafür erschwert der lockere Schotter, der dort liegt, das Laufen, der Fußgänger hat kaum Halt.

„Die geschilderte Situation auf dem ehemaligen Oberfriedhof ist uns bekannt.“, sagte Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. „Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben derzeit, neben der Arbeit, die ohnehin jetzt im Sommer sehr umfangreich anfällt, viele Schäden zu beseitigen, die in Folge der Starkniederschläge im Juni entstanden.“ Die Instandsetzung des Weges sei vorgesehen, ein konkreter Termin könne aber nicht genannt werden, so der Sprecher der Stadt.

