Steineklopfen auf Dresdner Touristenmeile Ein weiteres Mal baut die Firma Hausdorf in Dresdens Innenstadt. Diesmal geht es um Tuchbahnen, die aus Pflaster verlegt werden.

Sandro Pohle von der Firma Hausdorf aus Dobra beim Pflastern am Fuße der Dresdner Frauenkirche.

So soll die Gewandhausfläche später aussehen.

Tuchartige Muster wie im Plan müssen die Steine ergeben.

Dresden/Dobra. Manch einer wünscht sich vielleicht einen Arbeitsplatz am Fuße der Dresdner Frauenkirche – Sandro Pohle hat ihn. Doch derzeit ist es heißes Pflaster im wahrsten Sinne des Wortes. Bei sengender Sonne ist der Radeburger im Auftrag seiner Dobraer Straßenbaufirma Hausdorf ein echter Steineklopfer. Die Dobraer haben zum wiederholten Mal einen Auftrag in der Dresdner Innenstadt erhalten – nach dem Prager Caree und dem Kulturpalast-Vorplatz nun die alte Gewandhausfläche am Neumarkt. 1300 Quadratmeter im Herzen der Elbmetropole waren bisher schnöde Baustelleneinrichtung. Nun lässt die Stadt hier eine schöne Freifläche pflastern und 28 Platanen aufstellen. Sie sollen die Umrisse des alten Gewandhauses darstellen.

Das historische Gebäude am Neumarkt war 1791 abgerissen worden, weil es im Siebenjährigen Krieg stark zerstört wurde. In dem 1593 gebauten Gewandhaus war – wie der Name schon sagt – mit Tuchen gehandelt worden. Anatolischer Kelim, venezianische Spitze, Herringbone Tweed und Lausitzer Leinen sollen nun in Natursteinen als Muster auf der Gewandhausfläche zur Erinnerung abgebildet werden.

Genau zählen und sich konzentrieren

Das ist die knifflige Aufgabe für Sandro Pohle und seine Leute. In ihrem Bauwagen hängen mehrere Zeichnungen, wie die Muster aussehen sollen. Die Straßenbauer müssen genau zählen und sich konzentrieren, damit sie mit den unterschiedlich farbigen Pflastersteinen das richtige Muster legen. „Erst am Ende wird man von oben sehen, ob alles stimmt“, schmunzelt Pohle. Doch vielleicht steigen die Dobraer ja mal im angrenzenden neuen Hotel „Neumarkt Palais City One“ ganz nach oben, um einen prüfenden Blick zu wagen.

Seit März ist die Firma in Dresden. Und am 2. November soll schon alles fertig sein. Um sich vor den neugierigen Blicken der zahlreichen Touristen etwas zu schützen, ist eine hohe Absperrung um die Gewandhausfläche gezogen. Darauf können die Passanten allerdings lesen und anschauen, wie es früher an dieser Stelle aussah. Laut Mitarbeiterin Hoffmann vom Straßen- und Tiefbauamt Dresden (STA) ist es das letzte Filetstück in der City der Landeshauptstadt, welches das Rathaus neugestalten lässt. Dazu gehören auch die Straßenzüge Frauenstraße und Schumachergasse.

Rund 130 000 Pflastersteine werden die Hausdorf-Leute unter Leitung von Polier Sandro Eichler für die Platzgestaltung verwenden, etwa 100 pro Quadratmeter. Erkennbar sind schon die Regenwasserschächte und die Baumscheiben für die 28 Platanen. Liefern wird die Bäume die Prietitzer Landschaftsbaufirma Kohout. Im Oktober sollen sie dann schon vier Meter Kronenhöhe haben. Auch Bänke sollen später auf dieser Fläche vis-á-vis der Frauenkirche aufgestellt werden.

Schönster Platz der Stadt

Das gesamte Projekt kostet rund 1,1 Millionen Euro. Für die Bäume wirbt die Stadt Dresden Spenden ein. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) persönlich eröffnete im März das Bauvorhaben. Er sprach vom „schönsten Platz der Stadt“. Dass die Dobraer daran mitwirken dürfen, empfinden sie schon als große Ehre. Allerdings: An der Ausschreibung beteiligten sich nur zwei Betriebe. „Wir hätten die Sache sowieso gewonnen“, ist sich Sandro Eichler sicher.

Wegen Bauverzögerungen am Neumarkt wurde das Grüne Gewandhaus zeitlich verschoben. Eigentlich hatte der Stadtrat es bereits 2011 beschlossen. Lange und heftig war in Dresden diskutiert worden, ob ein neues Gewandhaus gebaut werden soll. Die Dobraer blieben von den Debatten unberührt – ihnen obliegt einzig die solide Ausführung. Und das nicht nur am Neumarkt. Auch die Seminarstraße in der Friedrichstadt wird gerade von der Straßenbaufirma Hausdorf grundhaft ausgebaut. Ganz sicher wird das auch nicht ihr letzter Auftrag vom STA gewesen sein.

2010 bauten die Dobraer zum ersten Mal in einer Arge an einem Innenstadtprojekt mit. 5000 Quadratmeter wurden im Vorjahr vorm Kulturpalast gepflastert. 2016 waren es 4000 Quadratmeter am Prager Caree/Wiener Platz.

